Rocco Papaleo apre “ Marateale 2024 “

Si è aperta con l’attore e regista Rocco Papaleo che ha presentato il progetto “Basilicata Coast to Coast”, volto a favorire la promozione turistica e la crescita economica del territorio lucano, la seconda serata della sedicesima edizione di “Marateale – Premio Internazionale Basilicata” in corso fino a sabato a Maratea, presso il Teatro sul mare dell’Hotel Santavenere. A seguire, è salita sul palco una delle attrici italiane più amate, Maria Grazia Cucinotta, che, accompagnata dall’attore italoamericano Vincent Riotta, dal regista Fabrizio Maria Cortese e dal produttore Andrea Maffini ha parlato del film girato in Basilicata “Il meglio di te”. “La Basilicata è una regione bellissima – ha detto la Cucinotta – un territorio che mi ha dato un’ospitalità straordinaria”. A proposito di cinema, l’attrice e regista siciliana ha raccontato che “quello italiano piace tanto nel mondo e per questo deve essere esportato. In Cina soprattutto, i nostri film piacciono molto”. Quanto al rapporto con Massimo Troisi, la Cucinotta ha ricordato che “sono trent’anni di affetto nei confronti di Massimo, lui lottava per le cose giuste e ti faceva sentire subito a tuo agio. Era un imperfetto e per questo era unico” ha aggiunto. Premio Marateale anche a tre volti amati dal pubblico: l’attrice Cristiana Dell’Anna, l’attrice e regista Michela Giraud e Paolo Ruffini, protagonista di una seguitissima master class. Nel corso della serata, presentata da Eva Immediato e Barbara Politi, premiato anche il produttore cinematografico internazionale Andrea Scrosati, che nel pomeriggio si è confrontato con tanti giovani appassionati di cinema nel corso di una masterclass. La terza serata sarà all’insegna della prima star internazionale, l’attrice icona del cinema francese Catherine Deneuve che presenterà il film “La moglie del presidente”. Prima di lei, si alterneranno sul palco la produttrice Verdiana Bixio, la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati e due grandi star del nostro cinema: Raoul Bova ed Elena Sofia Ricci. In apertura della terza giornata del Marateale,la Lucana Film Commission sarà presente accanto alle altre Film Commission del Sud Italia: Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. “Tutti pazzi per il Sud” è il titolo del talk che la presidente della LFC, Margherita Gina Romaniello, ha fortemente voluto come primo evento per mettere in rete le Film Commission del Mezzogiorno, proprio in occasione della manifestazione estiva della kermesse. “Da tempo pensavamo ad un progetto che ci vedesse uniti, che ci permettesse di condividere il lavoro, la nostra vicinanza territoriale e culturale confrontandoci sulle rispettive attività” – afferma la Romaniello – l’obiettivo è creare un sistema in cui raccontarsi, esercitare buone prassi e perché no, ispirarsi reciprocamente. Da qui la partecipazione di Cristina Priarone, presidente di Italian Film Commission, l’associazione che ci raggruppa e ci rappresenta unitariamente nei mercati e in ambito governativo”.

