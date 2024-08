Venezia 81: domenica 1° settembre Richard Gere ospite d’onore del gala annuale amfAR

Condividi questo articolo:









Richard Gere (Foto www.cinemagazine.org)

Domenica primo settembre la 81ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia celebrerà Richard Gere, ospite d’onore del gala annuale di amfAR, la fondazione per la ricerca sull’AIDS (American Foundation for AIDS Research). Gere riceverà l’Inspiration Award «per il suo messaggio positivo e il supporto nelle battaglie sociali». Il produttore cinematografico Mohammed Al Turki, Ceo del Red Sea International Film Festival, riceverà invece il riconoscimento Philantropic Leadership Award per l’impegno filantropico. «Richard Gere – nelle parole di Kevin Robert Frost, Ceo di amfAR – è una figura di spicco non solo nel mondo del cinema, ma anche come attivista e sostenitore di importanti cause sociali, tra cui la lotta contro l’AIDS. Poche persone nell’industria dell’intrattenimento hanno dato così tanto nella battaglia contro l’AIDS. Gere non è solo un attore, ma un faro di speranza e un modello da seguire per chiunque voglia impegnarsi per le cause sociali».

La cena di beneficenza – a limitati inviti e in obbligatorio smoking – si svolgerà al Lido di Venezia presso l’Hangar Nicelli. Prevista l’esibizione speciale di Kelly Rowland, cantautrice, attrice, tv producer, attivista e supporter di amfAR. Accanto a lei, Rumer Willis, perfomer, attrice e producer e figlia di Bruce Willis e di Demi Moore.