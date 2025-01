La scomparsa di Mario Florio, padre di Ciro il noto hair dresser campano

Condividi questo articolo:









Grande cordoglio nel mondo dell’artigianato campano per la scomparsa di Mario Florio, maestro parrucchiere, un uomo di altri tempi ma con lo sguardo sempre teso al futuro, legato alle tradizioni, ma al tempo stesso fortemente innovatore nel suo settore.

Il suo esordio come hair dresser avvenne a soli 10 anni presso il salone di Ciro Tesselli, dove dopo qualche anno incontrerà quella che sarà la sua compagna di vita, Eduarda Aurino, truccatrice ed estetista: i

due si innamorano e si sposano qualche tempo dopo ed insieme aprono nel 1962, il loro primo negozio a Napoli, precisamente al Corso San Giovanni a Teduccio n. 675.

Da questa unione nascono figli e nipoti, tutti impegnati lavorativamente nel campo dei capelli e dell’estetica, in primis il figlio Ciro che eredita dal papà Mario, un innato savoir faire ed un forte spirito innovativo dedicandosi quasi da subito, al trucco ed al parrucco, per la moda, il cinema, il teatro, la televisione.

La coppia Mario e Ciro Florio ben presto acquisisce stima e popolarità nel mondo dello show biz, curando l’immagine per il trucco e parrucco di protagonisti di tanti format televisivi e non, quali, la serie tv “Il medico in famiglia” in onda su Rai 1: un connubio assolutamente vincente quello tra padre e figlio, dettato dalla cultura “on the street” acquisita in Europa, in particolare in Francia a Parigi da Mr. Mario e dall’ ambizione ed alla capacità di essere puntualmente “sul pezzo” del figlio Ciro andato avanti per oltre 20 anni, fino al 2020, mietendo successi in ogni singola mission tra cui la fondazione di una rete di franchising denominata “Florence” con ben 27 affiliati.