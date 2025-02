Condividi questo articolo:









Diva futura, scritto e diretto da Giulia Luise Steigerwalt è una pellicola che racconta come una ragazza comune dal nome di Deborah Attanasio ( interpretta da una convincente Barbara Ronchi ) entra in contatto, costretta a lavorare come impiegata, con il mondo della pornografia che Riccardo Schicchi, nell’Italia a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, inventa per “ restituire dignità a tridimensionalità “ a quelle icone del porno italiano che la morale di allora riconosceva come semplici figure immorali.

Riccardo Schicchi ebbe allora il merito di sdoganare il porno nella nostra nazione ancora bacchettona e retriva esaltando donne del calibro di Moana Pozzi, Eva Henger, Ilona Staller, quest’ultima assurta in seguito agli altari della politica nostrana ma non certo per le sue doti di raffinata politica.

Certamente il film della Steigerwalt è caratterizzato da una immagine eccessivamente celebrativa del progetto di Schicchi e, se proprio dobbiamo approfondire, appare generalmente confusionario nel suo svilupparsi e poco convincente, certamente interessante, ma un tantino noioso, specialmente se paragonato a quel Boogie Nights di Paul Thomas Anderson che egualmente racconta l’ascesa e il declino di un giovane pornodivo della California di un decennio prima del momento in cui è ambientata la storia di Schicchi.

Alla pellicola va comunque riconosciuto il merito di costituire, in forma tenuamente pop, un vero e proprio biopic dello spericolato imprenditore della pornografia nostrana che ha saputo restituire dignità e visibilità a donne che seppero intraprendere una “ carriera “ anomala ed in quel tempo certamente poco frequentata.

Il vero re della pellicola è un magistrale figlio d’arte, Pietro Castellitto, che riesce ad imprimere alla figura dello sciagurato ed incosciente imprenditore un carattere umano venato da profonda ingenuità descrivendone la vita viziata da due matrimoni con altrettanto ingenue e spericolate donne ambiziose di denaro quali Moana Pozzi ed Eva Henger la quale ultima ebbe però il pregio di cercare di ostacolare le follie dell’imprenditore del quale è nota la fine ingloriosa.

Le interpreti: Lidija Kordic è Ilona Staller, in arte Cicciolina, Denise Capezza è Moana Pozzi e la brava ed appassionata Tesa Litvan é Eva Henger.