Napoli: come celebrare un San Valentino particolare da Sophie’s

Dolce o salato? Ecco il “Breakfast in love” by Sophie’s Bar Bistrot di recente apertura nel cuore del Vomero, in Via Cilea a poca distanza dall’omonimo teatro, la sala nata come auditorium della scuola di musica per i ciechi, divenuta poi un teatro di prosa a tutti gli effetti.

In perfetta linea con l’immagine sempre più diffusa di Napoli, “città dell’accoglienza” e meta sempre più ambita nel panorama del turismo internazionale, Giuseppe Luogo giovane, rampante imprenditore, titolare della struttura, presenta per San Valentino, una doppia versione del Breakfast al fine di soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela: per la colazione continentale, viene proposto un red sweet menu, che va dal classico caffè “napoletano” agli hotcakes con confetture biologiche, o semplicemente con miele o sciroppo d’acero, alla frutta con ciuffi di panna montata, tagliata di frutta fresca, spremuta di arancia della Costa di Sorrento.

In alternativa, Mr Luongo, ispirandosi al mood newyorkese sempre più diffuso anche in Europa ed in omaggio ai turisti “innamorati” d’oltreoceano, prevede il tipico international breakfast a base di club sandwich with salad, cheese and ham, caffè lungo, bacon grille’, uova strapazzate, succo di frutta agli agrumi e su richiesta, french fries.

L’attività del Sophgie’s bar inizia dal mattino con una particolare colazione con cappuccino o, a scelta, un semplice caffè “ vera Napoli “, fragranti croissant e pasticcini vari a base di elementi artigianali, spremuta di agrumi vari; in alternativa si può optare per la colazione di genere internazionale che prevede bacon, prosciutto, pane tostato e uova strapazzate.

Il brunch di mezzogiorno offre una serie di piatti assolutamente unici, particolari: un menù variabile a seconda dei giorni della settimana, sempre raffinato, che può essere consumato o in loco oppure facendo ricorso al take away.

A merenda sono disponibili cocktails analcolici o meno preparati dal barman che li serve in aggiunta a contorni per speciali taglieri che comprendono formaggi e salumi accompagnati da gustosi appetiziers.

La sera, menù a sorpresa originale di Sophie’s, tale da essere in grado di soddisfarle le esigenze dei frequentatori del vicino teatro.