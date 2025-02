La leggenda continua: i 117 anni delle “Fettuccine Alfredo” inventate da Alfredo Di Lelio

Condividi questo articolo:









Grande successo per il party esclusivo svoltosi a “Il Vero Alfredo” , “Locale Storico d’Italia”, di Piazza Augusto Imperatore in Roma, per celebrare i 117 anni dalla “ invenzione “ delle ormai mitiche “Fettuccine burro e parmigiano all’Alfredo”, uno dei brands più conosciuti nel mondo della gastronomia.

L’evento, il cui svolgimento è stato curato con la accorta e sapiente regia della proprietaria Ines Di Lelio e della figlia Chiara Cuomo legittime eredi della gloriosa dinastia Di Lelio, si è tenuto in coincidenza con la Festa USA “National Fettuccine Alfredo Day” ed i festeggiamenti in onore de “L’Imperatore Alfredo Di Lelio I” si sono estesi ai ristoranti in franchising “Alfredo di Roma” di Geddah in Arabia Saudita, Città del Messico e Cozumel).

Presenti all’evento una nutrita rappresentanza di personalità del mondo delle Istituzioni e della Cultura: il Ministro Adolfo Urso, gli onorevoli Maurizio Gasparri e Federico Mollicone, i politici Maria Spena e Marco Rizzo e dello spettacolo: il Maestro Pupi Avati con il fratello, il produttore Antonio Avati, Ninni Pingitore con Graziella Pera, Luca Manfredi, Fausto Brizzi con Sole Tonnini, Gianluca Ansanelli, il maestro Fabrizio Fornaci, Massimo Perla, Roberta Beta.

A rendere ancor più gratificante la serata, con un brivido di emozione, la proiezione di una scena del film “Polvere di Stelle”, girata nel 1973 proprio nello storico locale: in essa appaiono il patron Alfredo Di Lelio II, Monica Vitti e Alberto Sordi che pronuncia la mitica frase: ”E’ più conosciuto Alfredo che Eisenhower, in America”.

Lo chef del ristorante Diego Pongetti ed il suo staff hanno preparato per gli ospiti, oltre alle mitiche “fettuccine bionde”, una omelette flambé entrambe servite ai tavoli da simpaticissimi e gentilissimi camerieri che hanno indossato per l’occasione dei baffi neri, una simpatica ed affettuosa idea di Ines e delle figlie Chiara ed Assia per far si che la figura del “ mitico “ fosse comunque e sempre presente, anche dopo ben 117 anni; una coinvolgente tarantella ha accompagnato le degustazioni.

Al termine, il taglio della torta da parte di Ines, Chiara ed Assia accompagnato dalle note della band “ Gli svergognati musicali “ che per tutta la serata ha deliziato gli intervenuti.