Festival Pianeta Donna: premi alla donna nel cinema, dallo schermo alla cinepresa

Per il festival che celebra il cinema italiano al femminile, quel “ Festival Pianeta Donna “organizzato dalla Associazione Culturale AmaRcorD con il contributo del Ministero della Cultura (MIC) – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ed egregiamente diretto dall’inossidabile Franco Mariotti, è in dirittura di arrivo la cerimonia di premiazione che si terrà lunedì 17 gennaio a Roma, alla presenza di numerose personalità del mondo del cinema e nel corso della quale saranno svelati i nominativi dei premiati e le relative motivazioni per come definiti dalla qualificata giuria di esperti che, dopo le proiezioni perugine dei film in concorso, ha selezionato i vincitori delle diverse categorie, assegnando i premi a registe, attrici, sceneggiatrici, musiciste, costumiste e documentariste che si sono distinte per la loro creatività e per altrettanta professionalità.

Prevista la partecipazione alla cerimonia di numerose personalità del mondo del cinema tra le quali Milena Vukotic, Valeria Golino, Federica Luna Vincenti, Jasmine Trinca, Barbara Bobulova e Viola Prestieri.

Tra le oltre quaranta opere in concorso visionate dalla Giuria realizzate da donne che tanto hanno dato, danno e daranno ancora al cinema italiano, alcune delle quali agli esordi cinematografici, e ad autori che raccontano storie di donne e che sono state le protagoniste indiscusse della nuova edizione del festival che da sei edizioni si dedica in maniera competitiva a opere prime e non di autrici italiane e straniere sono state selezionati i vari vincitori dei seguenti premi: per il miglior film, per la migliore regia, per la migliore regia autore, per la migliore sceneggiatura, per la migliore Attrice, per i migliori costumi, per la migliore Musica, il miglior trucco, il miglior docufilm, la migliore regia docufilm e per il miglior cortometraggio; per quest’ultimo premio è prevista anche l’assegnazione di un noleggio gratuito di attrezzature cinematografiche per un equivalente di 1.500 euro).

Verranno inoltre consegnati il premio per il miglior videoclip ed il premio “Carlo Tagliabue”, che va ogni anno alla migliore Opera Prima di contenuto civile e sociale oltre a tre speciali Premi dell’Anno (Regia, Attrice, Produttrice) per coloro che si sono distinte nel mondo del cinema nel corso dell’anno 2024

Previsti anche un Premio speciale per i 50 anni dal debutto cinematografico di Paolo Villaggio ed i Premi Domenico Meccoli “ ScriverediCinema ” destinati a donne, e non solo, che distintesi nell’arco dell’anno nella promozione del cinema attraverso tutti i mezzi di comunicazione hanno contribuito a rendere omaggio a coloro che, con la loro passione e professionalità, danno favorevole apporto al cinema italiano.

La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 17 febbraio alle ore 17:30 al Cinema Caravaggio di Roma.