Fabrizio Bosso e Seby Burgio in concerto per un omaggio a Pino Daniele

La Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma ospiterà un concerto del trombettista Fabrizio Bosso e del pianista Sedy Burgio ( che nell’occasione sostituisce l’impossibilitato Julian Oliver Mazzarello ) per un omaggio alla musica di Pino Daniele dall’affascinante titolo “ Il Cielo è Pieno di Stelle” con l’intenzione di ripercorrere le diverse traiettorie musicali del cantautore napoletano cercando di restituirne un ritratto che punti soprattutto sulle interpretazioni originali dei suoi celebri brani.

L’intenzione di Bosso è quella di (ri)vestire una musica già grande ma con colori nuovi e autentici, facendo risuonare melodie straordinarie con la timbrica e la poesia di due eccezionali protagonisti del jazz contemporaneo; il pianista afferma: “La musica e la poetica di Pino Daniele hanno influenzato generazioni di musicisti, me compreso. Nelle sue melodie non c’è mai una nota fuori posto e non c’è solo il blues, il rock o il funky ma anche tantissimo jazz. Tutti abbiamo cantato Pino Daniele nella nostra vita “.

Con “Il cielo è pieno di stelle”, Bosso e Burgio celebreranno un genio della musica che ha influenzato intere generazioni di musicisti, e che continua a ispirare e rinnovare il panorama musicale anche a distanza di anni. Un incontro imperdibile tra il jazz e la tradizione musicale partenopea, che rende omaggio a un artista che ha cambiato il corso della musica italiana.

Il repertorio del concerto abbraccerà un’ampia rosa di brani, dall’immancabile Napule è (1977) alla trascinante Je so’ pazzo (1979), la magia di Quannochiove (1980); ma anche le più recenti Quando (1992) e le due perle del 1993 Allora sì e Sicily, quest’ultima registrata all’epoca con il jazzista americano Chick Corea, autore della musica alla quale Pino Daniele aggiunse il testo.

Il cielo è pieno di stelle è anche il nome dell’album pubblicato dalla Warner nel 2024, e registrato a insieme a Mazzariello, presso lo storico Splash Recording Studio di Napoli.