La prevenzione della violenza sulle donne

Condividi questo articolo:









Un corso di difesa personale – self defense – è quanto é ora di moda per insegnare alle donne la difesa personale attraverso l’uso di un mezzo antico riscoperto come metodo per affrontare e difendersi da malintenzionati.

Due pluripremiati campioni di Judo e Karate Emanuele Bruno e Stefano Maniscalco condurranno una giornata di lavori composta sia da sessioni teoriche che pratiche per insegnare ad autodifendersi.

L’ evento Judo&Karate Self-Defense: DONNA FORTE, che prevede la presenza delle istituzioni e di illustri ospiti , si svolgerà a Roma proprio a ridosso della giornata dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. I seminari, che saranno itineranti in 10 città italiane, partiranno da Roma, la prima tappa di questo importante evento e si prefiggono l’obbiettivo di mettere al centro la prevenzione e la sicurezza della donna, fornendo strumenti utili, sia sul piano teorico che pratico, per affrontare la violenza di genere.

La giornata, che si svolgerà al Le Méridien Visconti Rome, domenica 2 marzo dalle 10:30 alle 17:30, ha quindi lo scopo di sensibilizzare le donne sulla difesa personale, diffondere la cultura della non violenza ed i valori dello sport, in modo particolare, delle arti marziali che insegnano il coraggio, l’inclusione ed il rispetto.

Il seminario sarà caratterizzato da una parte teorica, in cui si spiegherà cosa è e perché è importante la difesa personale e ci si soffermerà sulla psicologia del conflitto e della violenza, e da una parte pratica con l’insegnamento di tecniche di base di difesa personale, simulazioni di situazioni reali ed esercizi individuali e di gruppo.

Interessante anche la parte relativa all’aspetto legale ed etico con l’introduzione delle partecipanti alle leggi che regolano la difesa personale in Italia, i diritti in caso di aggressione e quando e come è lecito usare la forza in situazioni di pericolo.

A tutte le donne che parteciperanno al seminario i due pluripremiati campioni di judo e karate Emanuele Bruno e Stefano Maniscalco consegneranno a fine giornata un attestato di partecipazione.

Il dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito il numero verde Antiviolenza e Anti Stalking 1522, gratuito ed attivo 24 ore su 24 ed accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno alle vittime.