Expocook 2025 da Palermo a Roma: approda nella Capitale l’evento più “cook” dell’anno

Condividi questo articolo:









Esaltare la grande varietà di eccellenze gastronomiche italiane attraverso la partecipazione di illustri esponenti dell’alta ristorazione e delle aziende agroalimentari e tecnologiche leader del settore creando momenti di incontro, business e formazione con buyer, professionisti nazionali e internazionali.

La kermesse, che dopo le precedenti otto edizioni tenutesi a Palermo – l’ultima delle quali ha registrato 60.000 presenze, per la sua nona edizione sbarcherà a Roma, dal 23 al 26 marzo, in concomitanza con l’anno del Giubileo per confermarsi ancora una volta il punto di riferimento nazionale e internazionale per la ristorazione di qualità e animerà gli spazi della Fiera di Roma con un ricco calendario di appuntamenti tra masterclass, cooking show, seminari e convegni dedicati a Latte Art, Cake Design, Pizza, Gelato, Oli, Birre artigianali, Vino, Spirits e Mixology, ma anche momenti di confronto per gli addetti ai lavori e talk dedicati a un pubblico di appassionati sempre più nutrito.

L’evento, oltre ad essere un momento di incontro e confronto per i professionisti del settore, è promotore anche di importanti competizioni, come la quarta edizione di Expocook Pizza World Competition, che riunisce i migliori pizzaioli provenienti da tutto il mondo per celebrare l’arte della pizza e competere per il titolo di miglior pizzaiolo del mondo. Dodici categorie che daranno la possibilità, ai pizzaioli partecipanti, di esprimere il loro talento.

Tema portante dell’edizione 2025 sarà la sovranità alimentare, ovvero il diritto dei popoli a determinare la propria alimentazione e agricoltura ponendo al centro del sistema le persone che producono, distribuiscono e consumano il cibo e non gli interessi dei mercati transnazionali, nell’anno in cui si attende il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco.

Una eccezionale vetrina per un grande numero di aziende, che avranno modo di farsi conoscere dal grande pubblico nelle aree dedicate agli spazi espositivi, oltre a un’occasione straordinaria per promuovere pratiche agricole sostenibili, favorire nuove collaborazioni e approfondire temi come il connubio tra alimentazione e ambiente e le evoluzioni operate nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, forestale e rurale.

La kermesse, che riunirà le principali associazioni di categoria come FIC (Federazione Italiana Cuochi), Euro-Toques Italia, Fondazione Auguste Escoffier, AIBES (Associazione Barman Italiani), AMIRA (Associazione Maitre Italiani Ristoranti Alberghi), Federazione Italiana Pizzaioli e AIC (Associazione Italiana Celiachia) del Lazio e della Sicilia, costituirà dunque un focus sull’innovazione e lo sviluppo e su una piattaforma unica per interagire con le principali aziende – come Electrolux, Zanussi, Unox, Unilever, Barilla, Ferrarini, Churchill, Moretti Forni e Molino Casillo e gli specialisti del settore, oltre ad offrire ai visitatori l’opportunità di scoprire nuove tecnologie, attrezzature, soluzioni di arredo, packaging e servizi innovativi.