Riparte dal Teatro verdi di Firenze il tour di “ CATS il Musical ” per la regia di Massimo Romeo Piparo

Un’irresistibile colonia di gatti umanizzati che cantano e ballano sulle rovine della Città Eterna in una magica atmosfera scandita da fantasia, dramma, romanticismo e grande musica: dopo il grande successo delle scorse Stagioni con numeri record e ripetuti sold out, dal Teatro Verdi di Firenze riparte il tour italiano di “CATS”, la grande Produzione della PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina -su licenza esclusiva The Really Useful Group, London- firmata dal più attivo e creativo Regista, Produttore e adattatore di Musical italiano, Massimo Romeo Piparo che per la prima volta al mondo e per opera di Massimo Romeo Piparo ha ottenuto dall’autore l’autorizzazione ad essere ambientato nella Capitale in una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte e di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo..

Dopo Firenze lo spettacolo continuerà la sua avventura in tante altre città italiane per poi approdare, nuovamente, l’8 maggio sul palco del Teatro Sistina.

Il Musical per eccellenza, il titolo che ha cambiato la Storia di questo genere di spettacolo, con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel Thomas Stearns Eliot, vedrà sul palco un grande cast di oltre 30 artisti, l’Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello e le coreografie di Billy Mitchell, coreografo del West End londinese, attuale coreografo associato delle ultime produzioni di A.L. Webber, da School of Rock a Cinderella.

“Cats” di Andrew Lloyd Webber è uno dei più famosi Musical nel mondo: ha battuto tutti i record di longevità, spettatori e incassi. E’ stato visto da oltre 73 milioni di persone e ha affascinato il pubblico in oltre 300 città nel mondo.

In occasione della trasferta fiorentina, lo staff de “ Il Sistina “ sarà protagonista a DanzaInFiera, il più grande e originale evento internazionale dedicato alla danza (in programma alla Fortezza da Basso dal 21 al 23 febbraio), portando alla storica manifestazione una serie di attesissime lezioni-audizioni proprio con il coreografo Billy Mitchell per i musical “Matilda”, “Cats”, “Billy Elliot” e un laboratorio su “West Side Story”. Alle lezioni/ audizioni di venerdì 21 e sabato 22 parteciperà anche il Cast kids in costume del Musical “Matilda”.

Nel capoluogo toscano sarà presente anche Rossella Brescia, protagonista con l’Accademia Sistina di tanti appuntamenti da non perdere: incontri con il pubblico, lezioni e audizioni, eventi particolarmente attesi dai giovani ballerini e molti dei quali già sold out. Inoltre quest’anno, sempre nell’ambito di DanzaInFiera, il 21 febbraio alla Sala della Ronda saranno gli artisti del musical “Cats” ad aprire il contest “Musical: Il Concorso”, evento di Professione Danza Parma incentrato sul repertorio di musical di tutte le epoche e rivolto a performer non professionisti per individuare nuovi talenti e promuoverne la crescita artistica.

Anche nella versione italiana dello spettacolo – che a Broadway ha fatto registrare fino al 2006 il record mondiale di repliche consecutive, restando ancora oggi tra i primi quattro Musical più rappresentati della Storia – scenografie spettacolari e coreografie mozzafiato: sul palco il pubblico vedrà muoversi come veri felini gli artisti, tutti sottoposti a speciali e lunghissime sedute di trucco per una metamorfosi sorprendentemente realistica in un trionfo di miagolii, nasi neri, baffi, lunghe code e zampe felpate.

“E’ un’occasione – commenta Piparo – per ribadire ancora una volta a tutto il mondo la centralità culturale e artistica della Capitale italiana, della sua Storia e del fascino che può conferire a storie prettamente anglosassoni come questa dei gatti Jellicle narrati da T.S.Eliot. Lo spettacolo – continua il Regista – è stato riadattato, restando come sempre fedelissimo alla partitura musicale e allo spirito voluto dai suoi creatori, e ha un’aderenza completa al gusto del pubblico italiano. I personaggi-gatti portano tutti uno stile e un carattere molto in linea con la nostra abitudine di interagire con questo animale-compagno di vita.” La trama del Musical è basata sul libro di Thomas Stearns Eliot dal titolo “Old Possum’s Book of Practical Cats” (Il libro dei gatti tuttofare), raccolta di stravaganti e divertenti poesie nella quale i gatti sono i protagonisti. In quest’opera l’autore si sofferma sul comportamento e sulla psicologia felina, realizzando un vero e proprio amorevole omaggio ai gatti di tutti i tipi, da quelli giovani agli anziani, da quelli più allegri a quelli selvatici e aggressivi. Le poesie vennero scritte nel 1930 e firmate da Eliot con lo pseudonimo di “Old Possum” (Vecchio Opossum): perfette per un pubblico di grandi e piccoli lettori, furono poi pubblicate nel 1939, con la copertina illustrata da Eliot stesso.

In una speciale notte dell’anno, tutti i gatti del Jellicle si incontrano al Ballo Jellicle dove Old Deuteronomy (Fabrizio Corucci) il loro saggio e benevolo capo, sceglie e annuncia chi di loro potrà rinascere a una nuova vita da Jellicle. Ma la festa felina è turbata da due eventi: il rapimento di Old Deuteronomy e l’apparizione di Grizabella (Giulia Fabbri), l’affascinante gatta-glamour che, dopo aver lasciato i Jellicle per esplorare il mondo, soffre l’esclusione e il rifiuto del branco e lancia il suo appello disperato e malinconico con la struggente “Memory”. Tanti ancora i personaggi indimenticabili che popolano il Musical, tra gli altri il vecchio Gus (Gianluca Pilla), un tempo celebre per la sua carriera di attore e l’appariscente Rum Tum Tugger (Giorgio Adamo), che vuole sempre essere al centro dell’attenzione. E ancora, il geniale Munkustrap (Sergio Giacomelli), che mette il suo coraggio a disposizione di tutti i membri della tribù, Mr. Mistoffelees (Pierpaolo Scida), il gatto ‘in smoking’ capace di compiere strabilianti magie, Bustopher Jones (Jacopo Pelliccia), Macavity (Simone Nocerino) e l’inseparabile coppia Mungojerrie (Simone Ragozzino) e Rumpleteazer (Rossella Lubrino). E ancora, Gabriele Aulisio (Bill Bailey), Michele Balzano (Coricopat), Mario De Marzo (George), Simone Giovannini (Alonzo), Cristina La Gioia (Tantomile), Monica Lepistö (Victoria), Elga Martino (Jennyanydots), Viviana Salvo (Demeter), Natalia Scarpolini (Jellylorum), Alessandra Somma (Jemima), Rossana Vassallo (Bombalurina).

La Direzione Musicale dell‘Orchestra dal vivo, nonché la programmazione dei suoni originali di “Cats”, sono affidate al Maestro Emanuele Friello, Direttore di tutti i grandi successi firmati da Piparo, che annovera nel proprio curriculum “giovanile” la militanza all’interno dell’Orchestra originale di “Cats” nel West End londinese. Le scene -di suggestiva ambientazione archeologica romana– sono di Teresa Caruso, anch’essa presenza stabile del team di Piparo da oltre dieci anni, come la costumista Cecilia Betona a cui è stato affidato il delicato compito di supervisionare l’intero look della trasformazione realistica, da umano a felino, del cast.

CATS

regia e adattamento italiano di Massimo Romeo Piparo

Musiche di Andrew Lloyd Webber

Tratto dal libro di T.S. Eliot “Old Possum’s book of practical cats”

Prodotto da PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina

su licenza esclusiva The Really Useful Group – London

TEAM CREATIVO

Billy Mitchell Coreografie

Emanuele Friello Direzione musicale

Teresa Caruso Scene

Cecilia Betona Costumi

Umile Vainieri Disegno luci

Davide Zezza Disegno fonico

CAST

Giulia Fabbri / Grizabella

Gianluca Pilla / Gus

Fabrizio Corucci/ Old Deuteronomy

Giorgio Adamo/ Rum Tum Tugger

Sergio Giacomelli/ Munkustrap-Capoballetto

Jacopo Pelliccia/ Bustopher Jones-Skimbleshanks

Gabriele Aulisio/ Bill Bailey

Michele Balzano/ Coricopat

Mario De Marzo/ Macavity double-George

Simone Giovannini/ Alonzo

Cristina La Gioia/ Tantomile

Monika Lepistö/ Victoria

Rossella Lubrino/ Rumpleteazer

Elga Martino / Gatta cucciola-Jennyanydots

Simone Nocerino/ Macavity-Admetus

Simone Ragozzino/ Mungojerrie

Viviana Salvo/ Demeter

Natalia Scarpolini/ Jellylorum

Pierpaolo Scida/ Mistoffelees

Alessandra Somma/ Jemina

Rossana Vassallo/ Bombalurina

con Orchestra dal Vivo

Emanuele Friello Direzione

Stefano Lenci Tastiera 1

Enrico Scopa Tastiera 2/Ass. Programmazioni

Federico Zylka Tastiera 3/Ass. Direttore

Andrea Inglese Chitarra

Guerino Rondolone Basso

Vincenzo Tacci Batteria

Marco Severa Reed 1

Giuseppe Russo Reed 2

TOUR ITALIANO (in aggiornamento)

dal 21 al 23 febbraio 2025 FIRENZE Teatro Verdi

dall’1 al 2 marzo 2025 ASSISI Teatro Lyrick

dal 7 al 9 marzo 2025 VICENZA Teatro Comunale

dal 14 al 15 marzo 2025 REGGIO CALABRIA Teatro Cilea

dal 21 al 22 marzo 2025 BRESCIA Teatro Clerici

dall’1 al 2 aprile 2025 GORIZIA Teatro Comunale Verdi

dall’8 maggio 2025 ROMA Teatro Sistina

dal 26 al 27 maggio 2025 PARMA Teatro Regio