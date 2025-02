‘THE LAST SUPPER’ di Mauro Borrelli, evento speciale, chiude la 20ª edizione di ‘Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival

Condividi questo articolo:









Una speciale proiezione, alla vigilia della notte degli Oscar, del film ‘The Last Supper – L’ultima cena” di Mauro Borrelli’ chiuderà sabato 1 marzo all’Hollywood Chinese Theatre – la 20ª edizione di ‘Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival, il più atteso evento tricolore nel mondo promosso dall’Istituto “ Capri nel mondo “ con il sostegno del Ministero della Cultura insieme ad Intesa Sanpaolo con il patrocinio del Maeci, del Mimit e del Mit, in collaborazione col sistema Italia sulla West Coast (Consolato Generale, Istituto di Cultura, Ice ed Enit), con la partecipazione di Riflessi – Made in Italy, Givova, Rainbow ed Adamantis Europe Ltd, Scabec e Studios International – Roma.

‘The Last Supper’ è una straordinaria rappresentazione dell’ultimo atto di amore e sacrificio divino, raccontata attraverso gli occhi di coloro che camminavano accanto a Gesù Cristo; un film intimo e toccante che svela prospettive inedite e getta nuova luce sulle profonde verità bibliche che hanno plasmato la storia della Salvezza; più che una semplice narrazione, è un invito a vivere il senso della Redenzione, della Grazia e della Speranza Eterna come mai prima d’ora.

Diretto da Mauro Borrelli, The Last Supper vanta un cast stellare, tra cui Jaime Ward nel ruolo di Gesù, James Faulkner nei panni di Caifa e Robert Knepper (Prison Break) in quelli di Giuda. Il cast comprende inoltre Henry Garrett (Silo) nel ruolo di Nicodemo, James Oliver Wheatley (The Lost Pirate Kingdom) come Pietro, Daniel Fathers (House of the Dragon) nei panni di Giuseppe d’Arimatea, Nathalie Rapti Gomez (Love on the Rock) nel ruolo di Maria Maddalena e Ben Dilloway (Masters of the Air) nel ruolo di Malco. Il film vede anche la partecipazione di Marie-Batoul Prenant (Testament: The Story of Moses), Billy Rayner (The Catcher Was a Spy), Harry Anton (The Last Kingdom), Fredrik Wagner (The Playlist) e molti altri.

Esprimendo il suo entusiasmo per questo riconoscimento, il regista Mauro Borrelli ha dichiarato: “Ho affrontato questa storia con un profondo rispetto per l’accuratezza storica, dando vita all’Ultima Cena come potrebbe essere avvenuta realmente, con ambientazioni autentiche e un forte senso di realismo. Ho voluto catturare quel fragile equilibrio tra amore e tradimento, vita e sacrificio.”

Il film, molto atteso, sarà proposto in esclusiva nelle sale cinematografiche USA il 14 marzo; è prodotto esecutivamente dal rinomato cantautore di musica cristiana Chris Tomlin che proporrà anche una nuova canzone legata al film. Il progetto è realizzato dagli stessi creatori di The Case for Christ e God’s Not Dead.

Il fondatore delle due kermesse, Pascal Vicedomini, ha dichiarato al riguardo: “Siamo orgogliosi di proporre per la prima volta sullo schermo The Last Supper di Mauro Borrelli, evento straordinario che unisce il talento artistico italiano con gli investimenti produttivi americani. Combinazione che rispecchia la filosofia del nostro Festival: ovvero un ponte ideale tra la Penisola e gli USA voluto dall’Istituto Capri nel Mondo sin dal 1995. Ovvero l’anno della sua fondazione e che nel 2025 ci vedrà dunque festeggiare anche i trent’anni del Capri Hollywood Festival” dichiara orgoglioso il fondatore delle due kermesse Pascal Vicedomini ricordando il lavoro straordinario fatto al fianco delle compiante Lina Wertmuller e Marina Cicogna insieme a Franco Nero e Tony Renis. Los Angeles Italia 2025 avrà tra principali ospiti d’onore il regista Pupi Avati che, insieme al fratello produttore Antonio, presenterà in anteprima USA il film “L’orto americano” realizzato in parte anche negli Stati Uniti e proposto per la prima volta a Venezia 2024. Con loro anche il regista Sergio Castellitto a cui è LA, Italia dedicherà una retrospettiva che comprende anche la proiezione speciale del film ‘Conclave’ di Edward Berger per il quale sono candidati agli Oscar l’attrice Isabella Rossellini (attesa venerdì 28 febbraio all’Istituto Italiano di cultura per uno speciale omaggio a lei dedicato dal Team italiano coordinato dal console Generale Raffaella Valentini). E l’arredatrice Cynthia Sleiter, candidata insieme alla collega Suzie Davis per la Production-design del film del tedesco Edward Berger (premio Oscar 2023 per “Niente di nuovo sul fronte occidentale”). Trenta le anteprime americane nel ricco cartellone 2025 che comprende anche la sezione “LA, Italia On Stage” con quattro lavori straordinari come “The Opera! Arie per un’eclissi” di Paolo Gep Cucco e Davide Livermore e poi tre produzioni di Rai Cultura: “La Boheme” di Mario Martone, un’edizione speciale dell’opera “Aida” all’Arena di Verona e l’omaggio a Giacomo Puccini con l’Orchestra de La Fenice di Venezia a Piazza San Marco a cura di Rai Cultura.

Ad arricchire il programma anche due film per la Tv firmati Rai Fiction: l’anteprima mondiale di “Champagne” di Cinzia TH Torrini (il biopic su Peppino di Capri) e il “Leopardi” di Sergio Rubini. E poi diversi lavori di Rai Documentari incluso l’omaggio a Mario Merola (che era molto amato anche sulla West Coast USA) con la partecipazione del figlio Francesco Merola e dell’attrice Marianna Mercurio; ed ancora, da segnalare, i il tributo a Nicola Pietrangeli, grande campione di tennis amato dagli specialisti di questo sport anche oltreoceano “.

Un ultimo tassello, assai significativo del “mosaico italiano a Hollywood” di quest’anno, riguarda l’omaggio ad artisti italiani apprezzati nel mondo con la proiezione speciale di “Nella tana dei lupi 2: Pantera” in cui recitano Salvatore Esposito e Fortunato Cerlino al fianco di Gerard Butler. Dulcis in fundo la proiezione speciale del film di Uberto Pasolini, “Itaca-Il ritorno” con Ralph Fiennes e Juliette Binoche.