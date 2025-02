A Roma il Convegno dell’Osservatorio Nazionale Amianto su “ Sicurezza sul lavoro e benessere psicologico “

Condividi questo articolo:









La sala Laudato Sì del Palazzo Senatorio di Roma ha ospitato il Convegno dell’Osservatorio Nazionale Amianto organizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dell’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT sul tema “ Sicurezza sul lavoro e benessere psicologico; come organizzare un’impresa sana“.

Al centro dell’incontro l’analisi sulla perdurante emergenza delle morti di amianto in Italia e della necessità di affrontarla con la bonifica dei siti contaminati, la messa in sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro ed il potenziamento delle strutture sanitarie per la diagnosi precoce e terapia delle malattie asbesto correlate oltre che il giusto ristoro per le vittime.

L’incontro è stato finalizzato inoltre ad una disamina dell’attuale situazione in Italia sull’incidenza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, come quelle causate dall’amianto, ma anche sull’importanza che venga garantito un supporto psicologico continuo per aiutare le vittime a superare il trauma, e le famiglie a gestire il lutto e le difficoltà legate alla perdita, che rappresenta uno degli eventi più dolorosi e significativi della vita umana e che può scatenare stress che possono evolversi in disturbi psicologici anche gravi.

Che il problema dell’amianto imponga anche una maggiore attenzione sul benessere psicologico dei lavoratori è provato anche dal fatto che l’integrazione di sicurezza sul lavoro e benessere psicologico è in grado di creare una cultura aziendale solida tale da promuovere la produttività, la soddisfazione e il successo a lungo termine.

In quest’ottica, oltre ai rappresentanti delle istituzioni tra i quali Tiziana Nisini, Vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati e Fabrizio Santori, Consigliere Assemblea Capitolina, sono intervenuti eminenti medici, Pasquale Bacco e Matteo Villanova, giuristi tra i quali Nicola De Marinis, Consigliere presso la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione.

Nel suo intervento Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati, ha fatto rilevare come sia “…. urgente e improcrastinabile bonificare l’amianto attraverso un’opera di prevenzione primaria, indispensabile per ridurre l’esposizione e salvare vite. Ancora oggi c’è amianto nelle scuole e negli ospedali, malgrado lo stanziamento, ormai vecchio di cinque anni, di 315 milioni di euro: stiamo minando il futuro e la salute della nazione. Sono queste le priorità da affrontare, e bisogna farlo presto“.

Giovanni Maiorano, componente della Commissione Antimafia, ha rappresentato di aver avanzato una precisa proposta di legge per: “…. restituire dignità alle vittime dell’amianto; tale proposta prevede, in particolare, la riapertura dei termini di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti al minerale per un periodo superiore a dieci anni e mira mira a tutelare i lavoratori per rimediare disparità e diseguaglianze verificatesi in passato “. Il relatore ha quindi auspicato che tutte le forze politiche, mettendo da parte bandiere e ideologie di partito, si possano unire nel comune interesse dei lavoratori e cittadini e per la loro salute”.

Da parte sua l’Avv. Enzo Bonanni, Presidente dell’Osservatorio nazionale Amianto, ha evidenziato come la lotta all’amianto non è: “… né di destra né di sinistra “ e che per questo l’Ente da lui presieduto si prefigge di dar vita a una nuova iniziativa legislativa bipartisan per combattere i danni da amianto, con nuovi strumenti tecnici tecnico-normativi e tutele, anche risarcitorie.