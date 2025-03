“ Conclave “: a Los Angeles premiati Fienens, Castellitto ed il regista Berger aspettando gli Oscar

Condividi questo articolo:









Nel corso di una serata meravigliosa svoltasi al Chinese Theatre di Hollywood gli attori Ralph Fiennes e Sergio Castellitto insieme al regista Edward Berger hanno ritirato il premio “ LA Italia-Best Movie of the Year “.

La manifestazione, fondata da Pascal Vicedomini, fondatore e produttore della kermesse col sostegno del ministero della Cultura ed Intesa Sanpaolo, il patrocinio del Maeci, del Mimit e del Mit in collaborazione con Enit, Scabec, Adamantis Europe LTD, Studios, Riflessi e Givova e Rainbow è stata inaugurata dal Console Generale Raffaella Valentini e dalla vice-sindaca di Beverly Hill Sharona Nazarian, con l’anteprima USA del film “ L’orto americano ” di Pupi Avati presente in sala insieme allo sceneggiatore premio Oscar Nick Vallelonga, ai presidenti della manifestazione Franco Nero e Raffaella De Laurentiis, agli attori Jack Huston, Frank Grillo e Joe Cortese alla compositrice premio Oscar Diane Warren, ancora una volta in nomination con la canzone The Journey interpretata da H.E.R.

La cerimonia di premiazione nel corso della quale è stato conferito al film italiano “ Conclave “ il Premio quale riconoscimento ha costituito, in effetti, una vera e propria celebrazione del talento degli artigiani dell’industria cinematografica italiana.

Pascal Vicedomini ha dichiarato al riguardo: “….siamo orgogliosi di aver avuto sul palco tre giganti dei set che stanno seducendo il mondo con talento e sensibilità attraverso un film che entra nei cuori della gente, portando con sé l’arte e la professionalità di cui dispone il nostro paese nell’industria dell’audiovisivo”, mentre da parte sua, Ralph Fiennes ha fatto rilevare: “..é con viva emozione che sono venuto a ritirare questo premio perché amo moltissimo l’Italia e non appena posso vado in Umbria a riposare e perché rispetto moltissimo i nostri lavoratori del cinema; provo tanta emozione entrare ogni volta Cinecitta’ che ti trasmette la storia della nostra arte e di talenti di sconfinata bravura. Artigiani che sono nella storia e ancora oggi sono la massima espressione della professionalità applicata all’arte. Sergio Castellitto è davvero speciale” ha aggiunto il divo inglese che guida tutto il cast artistico del film ‘Conclave’ candidato ad 8 premi Oscar per la ‘magica notte’ del 2 marzo “.