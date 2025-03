Ogni promessa è debito: Vincenzo Salemme al Teatro Sistina

Condividi questo articolo:









Dal prossimo 12 marzo Vincenzo Salemme porterà in scena un’altra commedia colma di accattivanti colpi di scena incentrata su una “ promessa “ fatta da un uomo in mare che per salvare se stesso e la sua famiglia esprime, colmo di dedizione, un voto a Sant’Anna la patrona di Bacoli, dove il protagonista, dall’altisonante nome di Benedetto Croce, gestisce una pizzeria.

E’ un lavoro che senz’altro farà riflettere perché, come di solito per Salemme, le sue napoletanissime commedie non tendono soltanto alla comicità, ma inducono a considerazioni che stavolta si appoggiano alla credulità popolare, al fanatismo religioso, al diritto vantato da diversi personaggi, tra i quali in prima linea il parroco della chiesa di Sant’Anna da lui amministrata.

La girandola di colpi di scena, la caratterizzazione dei personaggi, lo svolgimento della commedia inducono a considerare questa fatica di Salemme come un’opera buffa dal carattere grottesco non priva dell’evidenza all’interno della quale si muove l’eterno scontro tra egoismo e buona volontà e – in ultima analisi – lo scontro tra onestà e desiderio di lucrare.