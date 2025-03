Disegnare il mondo con il linguaggio dei Manga e degli Anime per unire la poesia all’immagine

Condividi questo articolo:









Il linguaggio dei Manga e degli Anime è un continuum narrativo unico, basato sulla fusione, quasi sull’intuizione diretta da parte del lettore, del rapporto tra parole e disegno.

Il Manga si deve dunque “percepire” più che “leggere”: la comprensione del flusso delle vignette e della narrazione è simile alla modalità di lettura degli ideogrammi che non corrispondono a fonemi ma a rappresentazioni astratte del concetto che si intende esporre. L’immagine che diventa simbolo, l’astratto che diviene forma. Una modalità di interpretazione che riporta alla tradizione del teatro kabuki caratterizzato dallo sfuggente binomio fisicità-espressività.

La cultura e l’arte nipponica vengono indagati quest’anno attraverso la realizzazione di dolci al San Valentino, alla Festa della Donna ma soprattutto all’ultima Signature “Flowers – Omaggio a Takashi Murakami” che inizia a tracciare il percorso che porta alla Pasqua; l’analisi di Murakami e della sua corrente “Super Flat”, nata come fusione tra la bidimensionalità dell’Ukiyo e del mondo Manga, viene quest’anno effettuata attraverso la narrazione di una delle grandi passioni anche dalla nota pasticceria Musco di Roma, da sempre appassionata di fumetti e cultura giapponese che hanno da sempre avuto un importante significato nella propria crescita: le epiche narrazioni degli Anime e dei Manga hanno avuto per i titolari un ruolo cruciale, creando un immaginario composto da un mondo ideale fatto di eroi, antieroi, malattia sociale e gioia collettiva, sessualità e tragicità, alti valori etici in contrapposizione alla desolazione della violenza e della crudeltà denotando come la propria percezione dell’espressione artistica e il proprio gusto personale sia stato formato da letture e visioni costanti lungo il passare degli anni.

La crescente attenzione italiana e globale verso la cultura giapponese ha spinto la squadra della pasticceria composta da Laura Cuccu, Edoardo Liberale, Valerio Romani, Michela Veronesi, Marco Girolamo ed Edoardo Iervolino a proporre, per la prossima Pasqua e per meglio rapportarsi alla società giapponese, di confrontarsi sia con il fumetto che con il cartone animato per dare vita ad uno dei più importanti esempi di wakon yosai ( lo spirito giapponese, una espressione che descrive efficacemente la tendenza nipponica ad unire in epoca recente la cultura tradizionale giapponese con le novità portate dall’influenza del resto del mondo.

La kermesse espositiva del periodo di pasqua 2025 avrà come protagonisti quindi i grandi eroi delle epopee nipponiche a fumetti: dal precursore Astro Boy a Naruto e One Piece, oltre ad alcuni grandi classici come Holly & Benji, Ken il Guerriero, Sailor Moon, Ranma ½ e Dragon Ball.

Parteciperanno al vernissage del 4 Aprile 2025, con le loro specialità: Hiromi Cake, chef Koji Nakai con il suo ristorante Nakai e l’Enoteca Kodama, tre realtà che racconteranno ulteriori punti di vista sulla cultura gastronomica giapponese.

Come ogni anno verranno realizzati nel laboratorio diretto da Walter Musco, e proposti, i prodotti della tradizione italiana del periodo pasquale: colombe e uova di cioccolato di varie tipologie e gusti, pastiera, casatiello e pizza al formaggio.