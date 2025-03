LOL: Chi ride è fuori: presentata l’edizione 2025

Condividi questo articolo:









E’ stata presentata la quinta edizione di uno dei programmi di punta di Prime Video, LOL5, chi ride è fuori, una comedy show divertentissima che viene trasmesso sulla piattaforma streaming on demand di Amazon Prime Video.

La comedy è ormai diventata uno dei programmi tra i più esilaranti ed è stata in grado di conquistare milioni di telespettatori grazie a un format semplice e irresistibile che consiste nella sfida tra dieci comici che si scontrano tra loro a colpi di battute, sketch e siparietti.

Riteniamo che il motivo del grande successo del programma sia, in modo particolare, la sua semplicità: sei ore chiusi in una stanza, dieci comici si esibiscono nei loro migliori exploit con l’impegno di non ridere: un impegno che ha del disumano e che viene regolato quasi come fosse un incontro di calcio con tanto di cartellini giallo e rosso per segnalare ammonizioni ed espulsioni al momento in cui si evidenziano cambiamenti dell’espressione facciale tendenti al sorriso o, peggio, alla risata.

La prima puntata dell’edizione 2025 andrà in onda il il 27 marzo; l’ultima il prossimo 3 aprile.

Tra le novità previste per l’edizione 2025 quella della diversa organizzazione della stanza dalla quale i presentatori ( quasi una stanza VAR ) controllano le esibizioni dei comici per garantire la esatta delle regole che governano il gioco: quest’anno gli “ arbitri “ saranno Angelo Pintus e Alessandro Siani, già abbondantemente noti in quanto il primo fu uno dei concorrenti della prima edizione del programma ed il secondo che non ha bisogno di presentazioni.

In questa edizione i comici scelti da Prime Video per la tenzone saranno: Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Valeria Graci, Andrea Pisani, Marta Zoboli e Geepi Cucciari; ad essi si affiancherà un decimo nome scelto per mezzo di un altro programma spin-off chiamato LOL Talent Show – Chi fa ridere è dentro, quello di Alessando Ciacci