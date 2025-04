Pasqua al circo: un evento dedicato alle Emozioni Eno Gastronomiche Pasquali

Condividi questo articolo:









Sabato 5 e Domenica 6 aprile, il GARUM – Biblioteca e Museo della Cucina, sulle rive del Circo Massimo di Roma, si trasformerà nel palcoscenico d’eccezione della prima edizione di “PASQUA al CIRCO”: un evento esclusivo e immersivo ad ingresso gratuito tra le antiche mura del Palatino; un’esperienza multisensoriale tra Arte, Cultura, Scienza, Enogastronomia virtuosa, Degustazioni e vendita delle Specialità italiane, tradizioni regionali, allestimenti tematici, testimonianze storiche, Talk e Masterclass in un’unica poliedrica narrazione sul tema Pasqua e Pasquetta.

Le stanze colme d’arte e quelle en plein air dell’incanto romano incastonato tra le antiche mura del Palatino, costituiranno il suggestivo scenario della prima edizione di “PASQUA al CIRCO”: due giorni di festa, sapori e cultura italiana a tavola per celebrare la Pasqua e la Pasquetta in modo coinvolgente e multisensoriale in un evento che fonde passato e presente, tradizioni regionali, testimonianze storiche ed evoluzioni del gusto; un viaggio tra i prodotti simbolo della festa più vivace dell’anno e i produttori illuminati, arricchito da un programma variegato di degustazioni libere, laboratori creativi, lezioni di arte e di scienza, masterclass di chef e pasticceri di fama in una location di inestimabile valore storico e culturale, sugli argini di terra del Circo Massimo.

Dalle tradizioni culinarie regionali a tema pasquale alle reinterpretazioni contemporanee dei grandi maestri di cucina e pasticceria, PASQUA al CIRCO, Sabato 5 e domenica 6 aprile, propone un’esperienza unica e affascinante nella Pasqua in tutte le sue forme, tra arte e cultura, storie e sapori autentici, momenti di condivisione e nutrimento in quattro aree tematiche: FOYER CREATIVO, SALONE della PASQUA, CORTE della PASQUETTA e TERRAZZA al MASSIMO. Anticipato da un ingresso allestito a tema primaverile e pasquale da Fabio Galanti Flower Design, nel FOYER CREATIVO si svolgeranno i Laboratori attivi-creativi aperti “agli artisti di tutte le età” e dedicati all’Albero della Pasqua e alla decorazione dei gusci di uova in collaborazione con l’Azienda Agricola “Peppovo” e le loro Uova di Galline Livornesi.

Nel grande SALONE DELLA PASQUA, contestualmente agli stand delle aziende espositrici – dove sarà possibile degustare e acquistare le specialità enogastronomiche italiane come Colombe artigianali e grandi lievitati, Casatielli e Torte al formaggio, Uova di cioccolato, Olio Evo, Aceti, Mieli, Confetture e Marmellate, Salumi, Pani e Formaggi, Dolci artigianali e Specialità regionali – dalle 10 alle 19 nella zona Masterclass & Cooking Show – si susseguiranno a ritmo i contenuti di un palinsesto costruito e condotto da Sara De Bellis, curatrice dell’evento interdisciplinare.

La partenza sarà d’effetto con la performance artistica e l’allestimento live della collezione di “Uova d’Autore” di Walter Musco (che rimarranno in mostra per i due giorni di evento) e arriverà fino all’approfondimento del rapporto tra “la Pasqua e la Luna” Valerio Rossi Albertini, Fisico CNR e Divulgatore Scientifico, passando per le Masterclass di Pasticceria storica e contemporanea, durante le quali pasticceri di fama assieme al padrone di casa Rossano Boscolo, guideranno il pubblico alla scoperta delle prime ricette a stampa attinte ai rari bacini di GARUM BiblioMuseo, che custodisce una delle più importanti ed eclettiche collezioni private di gastronomia esistenti in Italia, raccolta con instancabile passione.

E ancora Cooking Show sulla Pasqua Regionale con grandi insegne e protagonisti della Ristorazione Italiana, dalla Pasqua Toscana e la relazione tra “La Pasqua e la Carne” raccontata da Alessandro Soderi di Macelleria Soderi dal 1875, seguita dalla degustazione di Pane e Lampredotto di “Bambi Trippa e Lampredotto” del Mercato Centrale di Firenze, al racconto della Pasqua modenese con Gianni di Lella e la condivisione delle sue “Tigelle e Torta di tagliatelle”; dai “Caciù marchigiani e Pizza al formaggio” di Daniele Citeroni – Chef/patron di Ophis Osteria, Offida (AP) – all’affondo nella Pasqua Romana a suon di “coratelle a confronto” con Valerio Salvi di Ristorante Taverna Cestia e Macelleria Sartor, insegna storica del Mercato Testaccio di Roma, e quello sulle “Variazioni d’abbacchio” dello Chef Daniele Maragnani, fino alle ricerca sui “Pani delle Feste” e a quello dedicato a Roma di Salvo Leanza per Salpa. Si farà poi tappa sulla Pasqua abruzzese con il Pasticcere Angelo Di Masso, su quella umbra con Frantoio Gaudenzi, per approdare al Gran finale con Peppe Guida, Chef/Patron di Antica Osteria di Nonna Rosa – 1 Stella Michelin, Vico Equense (NA) – virtuoso della cucina del ricordo e Star di Netflix con Chef Table, concluderà i due giorni al Garum con la scoperta delle storie dietro le sue ricette e prodotti pasquali.

Dove: GARUM, Biblioteca e Museo della Cucina, Circo Massimo, Roma

Quando: Sabato 5 e domenica 6 aprile 2025

Orari: PASQUA AL CIRCO 9:00 – 19:00

Ingresso gratuito