Si intitolerà “ L’amore è “ il charity event all’insegna della solidarietà a favore della LILT di Napoli

Sarà Cinzia Th Torrini, regista di “Champagne – Peppino di Capri” la special guest della XIV edizione de “L’Amore è..” il Charity Gala ideato ed organizzato da Maridì Communication che si svolgerà il prossimo 2 aprile sul palcoscenico di Villa Mazzarella a Napoli volto a sostenere le attività della LILT Napoli, Presieduta dal Professor Adolfo Gallipoli d’Errico.

L’evento, organizzato nell’ambito del progetto Shatsu finalizzato al recupero psico fisico dei pazienti oncologici avrà come special guest Cinzia Th Torrini, la regista di “Champagne – Peppino di Capri” il film trasmesso da Rai1 che ha registrato oltre il 25% di share.

Con lei sul palcoscenico Francesco Del Gaudio, attore protagonista nel ruolo di Peppino di Capri e Gianluca Di Gennaro, brillante interprete di Bebè l’eclettico batterista di “Peppino di Capri ed i suoi Rockers”; ra gli altri ospiti Fabio Massa regista di “Global Harmony” il cui let motiv è la lotta per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo.

Per il segmento “musica” attesi anche gli “Audio 2” il mitico gruppo musicale pop e Omy, la giovane “rivelazione” cantautore modenese che ha conquistato il pubblico nazionale con la sua partecipazione a X Factor 2022.

Previsto anche un vernissage del duo Artistico FaRg², una fusione di stili, visioni, percezioni che si uniscono in un’ unica voce, con l’esposizione di alcuni dipinti degli artisti Francesca Bice Ghidini ed Alessandro Rinaldoni.

La Kermesse sarà condotta dalla giornalista Maridi Vicedomini e si articolerà in più momenti, tra Scienza, Economia, Cultura, Medicina, Spettacolo; ampio spazio anche alla moda con in passerella una capsule di “Sapore di Mare”, la new collection by Eles di Ester Gatta, ispirata al film cult dei fratelli Vanzina ed al Musical omonimo in tour nei palcoscenici più famosi d’Italia ed un’anteprima della Collezione autunno Inverno 2025 /26 di Umberto Antonelli Pellicceria con una serie di capi preziosi nei materiali ed originali nei tagli e nelle nuance di colore utilizzate.

A seguire, light dinner per gli ospiti con le specialità culinarie dello Chef della Casa, le prelibatezze casearie al tartufo by la “Botteghella” di Vincenzo Tammaro e le delicatezze della Pastry Chef Maria de Vito, rallegrate da performance artistiche della tradizione partenopea.