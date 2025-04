Pier Francesco Pingitore torna al Salone Margherita per un evento a sostegno della Fondazione Neuromed

Condividi questo articolo:









Pier Francesco Pingitore ritorna al mitico “ Bagaglino0 “per una serata a sostegno della Fondazione Neuromed e della formazione di nuovi giovani talenti impegnati nello studio delle neuroscienze che possano prendersi cura delle fondamentali funzioni legate all’attività cerebrale umana: la memoria ed in generale il buon funzionamento dell’intelletto umano.

L’evento sarà l’occasione della proiezione del docu-film “Una vita da Pingitore” diretto da Mirko Alivernini che vede protagonista il grande Maestro dello spettacolo.

“Vita da Pingitore” è un docu-film che riporta testimonianze di tanti amici, donne meravigliose e soprattutto artisti che hanno lavorato per diversi anni con Pier Francesco Pingitore. Si comincia dalla nascita del mitico Bagaglino nella grotta di via della Campanella. Si arriva al Salone Margherita, si incontrano tanti artisti, tanti amici, tante donne meravigliose…. Oreste Lionello, Gabriella Ferri, Pino Caruso, Pippo Franco, Leo Gullotta, Valeria Marini, Pamela Prati, Enrico Montesano, Pino Caruso, Martufello, ManuelaVilla, Morgana Giovannetti, Federico Perrotta e tanti altri…

Nel docufilm si ricordano i politici che popolarono la lunga avventura iniziata da “Biberon” e proseguita per vent’anni con risultati esaltanti. Decine e decine di puntate. Decine e decine di milioni di spettatori. E il cinema con Remo e Romolo e Nerone e l’Imbranato e decine d’altri. E la fiction televisiva, con Ladri si nasce, campione di presenze di quell’anno con più di nove milioni di tele spettatori. E venti altri titoli… E la Crociera del vecchio Bagaglino del ’67, su un brigantino-goletta, il Costa del sol, col quale portammo il nostro spettacolo in tutti i porti turistici, da Positano a Montecarlo e ritorno. E la trilogia teatrale dedicata al tramonto di Mussolini, da Villa Torlonia al Gran Sasso, messa in scena nei luoghi in cui ebbero luogo i fatti. E mille altri momenti di spettacolo…