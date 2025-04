L’incanto degli Abiti Tradizionali Azerbaigiani” a Palazzo Brancaccio

Condividi questo articolo:









Palazzo Brancaccio, storica dimora del Patriziato Romano nel cuore della Capitale, ha ospitato venerdì 11 aprile “L’incanto degli Abiti Tradizionali Azerbaigiani”, una serata evocativa, tinta di colori e suoni, organizzata dal Centro Culturale dell’Azerbaigian insieme all’Ambasciata dell’Azerbaigian in Italia, alla Camera di Commercio Italia-Azerbaigian ed alla Casa Nazionale degli Abiti di Baku.

Una sfilata davvero splendida: abiti tipici azerbaigiani, maschili e femminili,di svariate fattezze e modelli, tutti accumunati dalla cura dell’esecuzione e dalla vivacità dei colori provenienti da diverse regioni dell’Azerbaigian, selezionati dalla collezione della Casa Nazionale degli Abiti di Baku, tutti finemente ricamati e realizzati a mano, impreziositi da dettagli autentici.

La serata è stata aperta dalle parole della rappresentante in Italia del Centro Culturale dell’Azerbaigian, Gulnar Taghizada, che ha evidenziato l’importanza dell’evento, momento fondamentale per far conoscere in Italia un aspetto ancora inedito della cultura azerbaigiana, come quello degli abiti e della moda in generale; egli ha inoltre sottolineato le radici storiche, le caratteristiche regionali e l’estetica artistica dell’abito nazionale azerbaigiano, che rappresenta una parte importante della memoria culturale nazionale, riflettendone lo stile di vita, il gusto e l’identità sociale del popolo.

A portare i suoi saluti anche S.E. Rashad Aslanov, Ambasciatore dell’Azerbaigian in Italia, che ha messo in rilievo come la cultura e le tradizioni siano volano della conoscenza e rafforzamento costante della strategica amicizia tra Azerbaigian e Italia.

A latere della pregevole sfilata una esecuzione di danze azerbaigiane eseguite da ballerini dell’Ensemble di Danza Statale. accompagnate da vivaci musiche tradizionali che hanno saputo offrire al pubblico uno sguardo vivido sulla ricca cultura della danza oltre che sull’eleganza sartoriale dell’Azerbaigian.