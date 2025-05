Il “ Caravaggio perduto “ infiamma Madrid e l’Europa

Condividi questo articolo:









La Spagna sta attraversando un momento molto fertile sia per quanto riguarda la produzione cinematografica e audiovisiva in generale che per quanto inerente all’offerta culturale in generale e Madrid è sicuramente uno degli epicentri di questo fermento.

L’ente Spagnolo del Turismo, main partner de “ La Nueva Ola – Festival del cinema spagnolo e latinoamericano “ ha presentato a Roma l’offerta culturale della regione di Madrid collegata a “ La Nuova Ola- Festival del cinema spagnolo e latinoamericano “ con l’organizzazione di una serata di presentazione delle sue peculiari caratteristiche in collaborazione con il Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza e Patrimonio Nacional, un’occasione per conoscere l’incredibile offerta culturale della regione e il legame con il cinema grazie alla proiezione di “ El Caravaggio perdido (Il Caravaggio perduto) “ di Álvaro Longoria, documentario coprodotto da Fandango che racconta l’affascinante storia del celebre dipinto di Caravaggio, Ecce Homo, a lungo ritenuto perduto e che ha “dormito” per secoli in un semplice salotto a Madrid.

La scoperta di quest’opera del quadro del pittore italiano ha rivelato come il mondo dell’arte celi misteri di natura economica di rilevante importanza, privo di regole precise che spesso snaturano la storia delle opere.

Nel corso della presentazione è stato anche evidenziato come la Comunidad de Madrid è una destinazione turistica globale, sia per il valore storico e artistico della sua proposta, che la colloca tra le principali destinazioni culturali internazionali, sia per la varietà e pluralità dell’offerta turistica che caratterizza l’intero territorio. Madrid è una realta unica che supera i suoi confini per includere alcune destinazioni del Patrimonio Mondiale (UNESCO); le Ville di Madrid costituiscono offerte culturali di massimo interesse e le sue risorse naturali, di alto valore ecologico, la rendono unica tra le capitali europee.

La zona tra paseo del Prado, il parco del Retiro e il quartiere dei Jerónimos, proposta con il nome di “Paisaje de la Luz”, è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dall’UNESCO nel luglio 2021, nella categoria Paesaggio Culturale: camminando lungo il paseo del Prado si incontrano tre dei musei più famosi della città: il Museo Nazionale Centro d’Arte Reina Sofia, il Museo Nazionale del Prado e il Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza.

Nelle circa 1.000 opere esposte in quest’ultimo museo, il visitatore potrà contemplare i principali periodi e scuole pittoriche dell’arte occidentale dal Rinascimento alla Pop Art. Carla Flores, del dipartimento di Promozione e Marketing del Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza; inoltre, nella zona si possono visitare altri musei interessanti come il Museo Navale, il Museo Nazionale di Arti Decorative, il Museo Nazionale di Antropologia e il CaixaForum con il suo peculiare giardino verticale. Ma la Comunità di Madrid può offrire molto di più per gli amanti della cultura: Alcalá de Henares, città natale di Cervantes e Dichiarata patrimonio Mondiale Unesco merita una visita per la sua imponente Università con secoli di storia, la sua Calle Mayor con i suoi caratteristici portici, il suo antico Corral de Comedias, e tanto altro. San Lorenzo del Escorial e il suo monastero, uno splendido complesso architettonico, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, venne fatto costruire da Filippo II nel XVI secolo. Ma Anche Aranjuez e il suo maestoso Palazzo Reale, gestito da Patrimonio Nacional.

Nel corso della serata Karina Marotta, Consigliera Tecnica della Presidenza di Patrimonio Nazionale, ha affermato: “Patrimonio Nazionale è l’ente responsabile della gestione e della conservazione del patrimonio culturale della Corona spagnola. Tra le sue recenti perle si trova la Galleria delle ColeccionesReales, inaugurata nel 2023 nel cuore di Madrid, accanto al Palacio Real. Con 650.000 visitatori annuali, si è rapidamente consolidata come un punto di riferimento turistico e culturale della città. Nel suo moderno edificio di oltre 40.000 metri quadrati sono esposte circa 700 opere che abbracciano una vasta gamma di discipline, come pittura, armature e carrozze, riflettendo la ricchezza delle Collezioni Reali. Inoltre, Patrimonio Nazionale cura alcuni monumenti emblematici nella Comunità di Madrid, come il Real Monastero di El Escorial e il Palacio Real di Aranjuez, entrambi dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, e naturalmente il Palacio Real di Madrid, simboli dell’offerta culturale e turistica della regione”.

Ma le opzioni alla Comunità di Madrid sono tante e l’offerta molto varia si completa con piccole località particolari come Chinchón o gli accoglienti paesaggi della Sierra che in tante occasioni hanno fatto da set cinematografico per produzioni internazionali.

Infatti, la regione e la città di Madrid sono una grande set a cielo aperto per produzioni internazionali e nazionali. Basta ricordare che negli cinquanta e sessanta la regione è stata scelta per grandi produzioni di hollywood (Ava Gardner, Charlton Heston, Audrey Hepburn o Sofía Loren) e i classici del cinema Western (Sergio Leone, Clint Eastwood, John Wayne). Strade, piazze, locali ed edifici iconici della capitale spagnola sono costantemente presenti in gran parte della filmografia di Almodóvar (infatti è possibile percorrere l’itinerario del regista a Madrid). Inoltre, le produzioni di serie tv spagnole nelle nuove piattaforme di distribuzione sono una finestra aperta per conoscere la regione e la capitale: numerose produzioni sono girate a Madrid, spaziando dalla Casa di carta a Elite oppure Valeria, Machos Alfa o Le ragazze del Centralino, per citarne alcune.

Sia per il suo clima piacevole che per la grande varietà di location, la Spagna ha svolto un ruolo chiave nel settore cinematografico internazionale sin dall’inizio: i suoi paesaggi sono stati trasformati in scenari futuristici e i suoi monumenti hanno illustrato storie appartenenti a un passato lontano. Ha conquistato registi internazionali del calibro di Woody Allen, Ridley Scott e Steven Spielberg. Per non parlare di talenti nazionali come Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia e Juan Antonio Bayona, che ricorrono sempre alla Spagna come scenario per i loro film.

Riguardo a queste ultime caratteristiche ed al Festival del cinema spagnolo e latino – americano “ La nueva ola “ Gonzalo Ceballos, Consigliere di Turismo dell’ambasciata di Spagna in Italia ha evidenziato come “…..il cinema ha un’anima turistica: permette di esplorare nuovi mondi e vivere esperienze uniche senza mai lasciare il proprio posto. Allo stesso tempo, il turismo si intreccia con il cinema, attraverso la scoperta di nuove ambientazioni, la promozione di destinazioni nei film e la visita ai luoghi delle riprese. La Spagna, con la sua incredibile varietà di paesaggi, è un set naturale straordinario dove ogni viaggiatore può sentirsi protagonista della propria storia cinematografica”.

Il festival, che si sviluppa in Italia in diverse date e appuntamenti lungo tutto lo stivale ha aperto l’edizione romana dal 7 al 11 maggio nella prestigiosa sede del Cinema Barberini con una programmazione ricca di film in anteprima italiana consultabile sul sito: https://lanuevaola.org/citta-in-programma/roma-7-11-maggio/ e sbarcherà anche in altre città italiane: Napoli, Brescia, Capalbio, Campobasso, Messina o Cagliari per citarne solo alcune.