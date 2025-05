Sostenibilità ambientale nel settore cinema e audiovisivo: in corso a Roma il primo appuntamento nazionale dell’Osservatorio Spettacolo e Ambiente

Condividi questo articolo:









“Competitività”, “efficienza” e “sostenibilità” sono le parole chiave del primo appuntamento nazionale organizzato dall’Osservatorio Spettacolo e Ambiente in corso a a Roma da venerdì 16 maggio nella sala cinema dell’Anec (largo Italo Gemini 1).

L’incontro é aperto a tutti gli operatori del Cinema, del Teatro e dello spettacolo dal vivo e vuole essere un’occasione di confronto e di crescita per l’industria culturale italiana, offrendo strumenti efficaci per lo scambio di buone pratiche, tecnologie e strategie.

All’appuntamento partecipano alcune delle principali rappresentanze dei settori dello spettacolo, da Anica ad Assomusica, Afic, le film commission e numerose imprese.

I lavori sono stati aperti da un rappresentante del Ministero della cultura, da un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), l’ENEA – Agenzia nazionale per l’efficienza energetica – e il Gestore dei servizi energetici (Gse) i quali hanno posto particolare attenzione sugli strumenti che le istituzioni hanno già messo in campo per il miglioramento della sostenibilità del settore.

L’Osservatorio Spettacolo e Ambiente, promosso dall’Associazione nazionale esercenti cinema (Anec) attraverso la sua sezione del Lazio, dall’Associazione teatri italiani privati (Atip) e da Green Cross Italia, è un progetto che nasce nell’ambito del Next Generation EU, finanziato dal Ministero della cultura – Direzione Creativa, e ha fra i suoi principali compiti quello di migliorare la competitività delle imprese culturali dello spettacolo attraverso il monitoraggio continuo delle pratiche sostenibili, delle certificazioni ambientali, dello stato di rigenerazione delle infrastrutture e dell’accesso a tutti i meccanismi incentivanti per l’efficientamento energetico delle strutture.