“ Dal cuore alle mani “: Dolce e Gabbana espongono al Palazzo delle Esposizioni di Roma

Condividi questo articolo:









Dopo Milano e Parigi, Taormina, Venezia, Napoli, Como, Siracusa, Alberobello e Nora, la casa di moda fondata e guidata da Domenico Dolce e Stefano sceglie Roma ed in particolare il Palaexpo come nuova tappa del suo Grand Tour d’Italia — un progetto inaugurato nel 2012 e pensato come un vero e proprio viaggio attraverso i molteplici territori del Bello e le meraviglie del Paese, volto a celebrare il patrimonio culturale italiano in dialogo con la migliore tradizione sartoriale.

La location scelta, il pù ampio spazio espositivo della Capitale, é un luogo simbolo della cultura visiva contemporanea che riflette il desiderio di Dolce&Gabbana di tessere trame tra la storia dell’alta moda italiana, il folclore locale, la maestosità della città, espressioni artistiche del sacro e l’immaginario cinematografico da sempre legato ai luoghi della Capitale.

Il percorso espositivo, curato da Florence Müller, già presentato con grande successo a Palazzo Reale a Milano e al Grand Palais di Parigi, è un racconto immersivo del saper fare, della creatività e dell’identità del marchio, in un itinerario multisensoriale nell’universo Dolce&Gabbana, che per la tappa romana si arricchisce di sale e contenuti inediti.

Duecento le opere in mostra ispirate alle visioni ed all’interpretazione di Domenico Dolce e Stefano Gabbana veri e propri protagonisti della maestria dell’artigianato italiano raccontate attraverso una serie di temi che evidenziano le varie influenze culturali del Bel Paese mixate con la descrizione delle origini di Dolce & Gabbana che spaziano dall’arte all’architettura, all’artigianato super al folklore, dalla musica all’opera passando per il balletto, il teatro, la “ dolce vita “.

Il programma comprende anche eventi riguardanti l’ Alta Gioielleria che, per la prima volta nella storia dell’iniziativa, si svolgeranno in alcuni dei luoghi più emblematici di Roma.

Il 12 luglio gli ospiti internazionali verranno accolti con uno speciale evento inaugurale in Via Veneto, simbolo della Dolce Vita: fra realtà e finzione, tornerà a vivere la magia delle notti romane degli anni Cinquanta e Sessanta, che hanno fatto sognare star hollywoodiane e grandi attori italiani.

Il 13 luglio sarà presentata la Collezione Dolce&Gabbana Alta Gioielleria presso Villa Adriana a Tivoli, luogo dell’otium imperiale da cui prende il nome. Le nuove creazioni uniche verranno svelate nel suggestivo Teatro Marittimo.

La Collezione Dolce&Gabbana Alta Moda sfilerà la sera del 14 luglio tra le gloriose rovine del Foro Romano, centro politico, economico e religioso della Roma antica, simbolo della sacralità dell’Impero e suo cuore pulsante fin dalle origini.

Mausoleo, castello, residenza pontificia: dalle glorie dell’Impero alla solennità del Vaticano, Castel Sant’Angelo è emblema della grandezza ininterrotta di Roma. Il 15 luglio, la Collezione Dolce&Gabbana Alta Sartoria sfilerà su Ponte Sant’Angelo, sotto lo sguardo misterioso degli angeli scolpiti da Bernini e dalla sua bottega.

Il 16 luglio si concluderà il programma con una festa finale, che suggellerà la celebrazione dell’estro e della maestria espressi dalle creazioni uniche del marchio.

Gli eventi di Roma, patrocinati e realizzati in stretta sinergia con l’Amministrazione capitolina e con la collaborazione del Ministero della Cultura – Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale e Direzione Generale Musei – presso Villa Adriana, il Parco Archeologico del Colosseo e Castel Sant’Angelo, si inseriscono in un progetto di più ampio respiro che Dolce&Gabbana dedica alla Capitale.