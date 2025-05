Premio Roma 2025: concluso l’83mo concorso per nuove varietà di rose

Condividi questo articolo:









Il Roseto Comunale di Roma ha ospitato l’83ª edizione del “Premio Roma”, il concorso internazionale per nuove varietà di rose ottenute da ibridatori stranieri e italiani, promosso e organizzato dall’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale e dal Dipartimento Tutela Ambientale.

Anche quest’anno grande partecipazione di pubblico e di esperti, particolarmente di amanti del settore florovivaistico che hanno potuto apprezzare lo sforzo organizzativo dell’Assessorato all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti guidati la cui titolare, l’efficientissima Sabrina Alfonsi che nella sua presentazione ha evidenziato come questo gioioso evento segni, ormai da oltre ottant’anni, l’inizio della primavera romana e come il Premio rappresenti un momento per ritrovarsi ad ammirare le meravigliose varietà di rose in un luogo che racchiude parte della storia di Roma e delle sue tante comunità e che è stato oggetto di impianti di nuovi alberi per valorizzarne ancor più lo splendore. Il Roseto Comunale rappresenta un esempio di come l’amministrazione comunale sia impegnata nella cura del verde il quale ha il potere di abbellire la città mitigando le temperature e agendo sul benessere psicofisico delle persone.

Particolarmente curata l’organizzazione dell’evento, un evento di levatura internazionale che apre la stagione dei concorsi del circuito mondiale.

Quattro i premi assegnati:

– per le categorie “Ibrida di tea H.T.”, “ Arbustive e Sarmentose “ vincitrice è risultata la rappresentanza della Germani alla quale sono andati anche il secondo ed il terzo Premio per le categorie “ Arbustive e Sarmentose “ oltre al Ppremio speciale per “La Rosa dei bambini”.

Inoltre, due premi speciali, “La Rosa degli anziani” e il premio “Fragranza”, sono stati assegnati alla Francia mentre all’Italia sono stati riconosciuti due premi: una nuova varietà di rose ( che si è classificata prima nella categoria “Miniature e Coprisuolo” ) e, per la seconda tipologia, si è aggiudicata il premio speciale “La Rosa dei Giardinieri di Roma Capitale”.

Altri Premi: al Belgio quello per la categoria “Floribunde”, ed alla SDpagna quello speciale “Una Rosa per la pace”.

Presenti alla manifestazione anche l’assessora alle Politiche Sociali e alla salute Barbara Funari, l’assessora ai Lavori pubblici e infrastrutture Ornella Segnalini, il Presidente della Commissione capitolina Ambiente Giammarco Palmieri e la Segretaria Generale di Roma Capitale, Rosa Iovinella.