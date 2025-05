Paolo Buonvino in concerto al Parco della Musica di Roma

Condividi questo articolo:









Il 30 maggio 2025 l’Auditorium Parco della Musica di Roma ospiterà Paolo Buonvino Live, un evento esclusivo che vedrà protagonista il celebre compositore siciliano in un concerto inedito. Per la prima volta, Buonvino eseguirà dal vivo le sue colonne sonore più amate, arricchite da nuovi e suggestivi arrangiamenti. Un viaggio musicale che attraverserà alcune delle sue opere più iconiche, da “L’ultimo bacio” a “Caos calmo”, da “Romanzo Criminale” ad “A casa tutti bene”, da “Medici: Masters of Florence” a “La Matassa”, fino alla più recente composizione per “Il Gattopardo”, la serie Netflix in uscita il 5 marzo 2025 ed altri ancora.

Sul palco, Paolo Buonvino (pianoforte ed elettronica) sarà affiancato da un ensemble di otto musicisti d’eccezione: un trio d’archi, percussioni, strumenti a fiato, fisarmonica, plettri e voce; ad arricchire la performance, due pianoforti Disklavier controllati da intelligenza artificiale.

L’esperienza visiva sarà altrettanto immersiva, grazie a una raffinata regia di luci progettata per fondersi con la narrazione musicale, enfatizzando la centralità della musica e trasformando ogni istante in una colonna sonora intima e personale per ogni spettatore: un evento unico e imperdibile per tutti gli amanti della grande musica da film e delle emozioni dal vivo.

Dichiara al riguardo lo stesso Buonvino: “…..ho sempre vissuto la musica come un ponte invisibile tra le emozioni e il mondo esterno e questo concerto nasce dal desiderio profondo di creare un momento di condivisione autentica, in cui le mie composizioni possano respirare oltre le immagini per cui sono nate, trovando nuove forme di espressione e dialogo con il pubblico. Ogni melodia è il frammento di un viaggio, una traccia sonora che ha dato voce a storie sul grande e piccolo schermo, ma è anche parte del mio stesso cammino. Con questo live, voglio restituire alla musica la sua energia originaria, permettendole di vibrare nella sua essenza più pura, libera di raccontare nuove emozioni.”