Riapre un altro dei tesori nascosti dell’Appia Antica: Solum

Condividi questo articolo:









Si, è proprio un tesoro nascosto all’interno del parco dell’Appia Antica, l’area protetta naturale di circa 5 mila ettari a meno di un chilometro dal Colosseo, vicino alle Terme di Caracalla. quello che Solum ha ricominciato a svelare al pubblico.

Ma cos’è Solum?

E’ un luogo incantato lungo l’Appia Antica, la regina viarium dei nostri progenitori, un museo all’aperto sul quale si affacciano tenute agricole storiche e resti di ville imperiali ed acquedotti situato nel verde all’ombra di alberi secolari all’interno del quale si respira aria buona, senza smog, un’aria che ti fa anche percepire la storia del territorio all’interno del quale è situato e dove si può apprezzare l’eredità di un passato unico da vivere tutelandolo.

Non é un semplice ristobar, è una location situata nel punto in cui la Capitale sembra finire confinandosi nel silenzio di una storia lunga oltre duemila anni, tra antiche mura, archi di acquedotti e tanto, tanto verde che, complici tramonti di sogno, ti permette di trascorrere serate e momenti finalmente “ in santa pace “ lontano dal traffico, dal rumore, dallo smog.

L’accoglienza è alla grande, secondo la più elegante delle tradizioni: c’è chi ti accoglie all’ingresso aiutandoti a svincolarsi dalla fila di automobili che percorre il primo tratto dell’Appia Antica ( siamo proprio all’inizio, al numero 16, poco prima della chiesetta del Quo Vadis ), c’è chi ti offre un drink e ti conduce al tavolo, c’è tanta gentilezza che ti fa desiderare, da subito, di assaporare l’atmosfera incantata nella quale resti avvolto; e poi: musica, bella musica di sottofondo affiancata da arpe e violini che ti introduce ad un favoloso e variegato menù che ti fa venire l’acquolina in bocca.

Insomma, una particolare location aperta a tutti coloro che sanno apprezzare le cose belle, l’aria ed il sapore di antico che aleggia tutto intorno ma anche l’atmosfera creata dall’accoglienza che riesce a guidarti con eleganza in un luogo che sa anche essere, a sua volta, elegante e discreto; una location tutta da gustare