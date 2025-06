Taormina Film Festival premia la regista ed attrice Olivia Wilde

Condividi questo articolo:









Ad Olivia Wilde, una delle voci più interessanti e influenti del panorama cinematografico contemporaneo che ha saputo conquistare pubblico e critica grazie a una carriera brillante, costellata di scelte artistiche coraggiose e di una spiccata sensibilità narrativa, verrà consegnato il Taormina Creativity Award nel corso del Taormina Film Festival, il prestigioso evento cinematografico, che si terrà nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina dal 10 al 14 giugno 2025.

Dopo essersi fatta conoscere al grande pubblico come interprete carismatica in serie e film di successo, Olivia si è imposta come autrice affermata con opere che uniscono profondità emotiva, ironia e uno sguardo moderno sulle dinamiche sociali e culturali. Il suo debutto alla regia con La rivincita delle sfigate (Booksmart, 2019) è stato accolto con entusiasmo internazionale, e con Don’t Worry Darling (2022), ha ulteriormente confermato la sua capacità di costruire mondi visivi potenti e di guidare cast d’eccezione con mano sicura e originale.

Il Taormina Film Festival è un’iniziativa organizzata dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, direttamente promossa dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, con il sostegno del MiC, Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo.