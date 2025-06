A Emma Thompson il Leopard Club Award del Festival Film Festival di Locarno

Condividi questo articolo:









Venerdi 8 agosto sarà consegnato a Emma Thompson, in occasione della première del nuovo e atteso thriller di Brian Kirk, The Dead of Winter, che la vede nel ruolo di protagonista, il Leopard Club Award il riconoscimento del quale il Locarno Film Festival, che si svolgerà dal 6 al 16 agosto 2025, omaggia ogni anno una grande personalità del cinema che attraverso la sua opera ha saputo lasciare un segno nell’immaginario collettivo.

Tra le celebrità che hanno già ricevuto il prestigioso riconoscimento figurano Faye Dunaway. Mia farrow, Andy Garcia, Stefania Sandrelli, Adrien Brody, Meg Ryan, Hilary Swank, Kasua Smutniak, Daisy Edgar-Jones e Irène Jacob.

Emma Thompson è uno tra i volti più riconoscibili e amati del panorama cinematografico britannico: vanta una straordinaria carriera come attrice, sceneggiatrice e produttrice per il cinema e la televisione, capace di spaziare tra produzioni indipendenti e grandi successi commerciali. Nel corso di oltre quattro decenni ha collezionato premi Emmy, Golden Globe, BAFTA e due Academy Award – risultando, a oggi, l’unica persona ad aver vinto un Oscar sia per la recitazione che per la sceneggiatura. La sua capacità di reinventarsi costantemente in ruoli sempre diversi le ha permesso di continuare a essere una presenza vitale e influente su palcoscenici e schermi di tutto il mondo, a dimostrazione dell’ammirazione che più generazioni di spettatori continuano a riservarle.

Tra i film più celebri a cui Emma Thompson ha preso parte si annoverano Casa Howard (1992), Quel che resta del giorno (1993), Ragione e sentimento (1996), Angels in America (2003), la saga di Harry Potter (2003-2011), Love Actually (2003), Nanny McPhee (2005), Saving Mr. Banks (2013), Years and Years (2019), Crudelia (2021), Matilda the Musical di Roald Dahl (2022), e Il piacere è tutto mio (2022).

Venerdì 8 agosto, dopo la consegna del premio, la Thompson presenterà in prima mondiale a Locarno l’atteso thriller The Dead of Winter di Brian Kirk, prodotto da Stampede Ventures e augenschein, che vede la stessa Thompson anche nelle vesti di produttrice esecutiva.