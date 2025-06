La Giornata della Gastronomia Sostenibile: una iniziativa a favore degli chef autori di piatti in linea con il sostenibile

Condividi questo articolo:









Il prossimo 18 giugno si celebrerà la Giornata della Gastronomia Sostenibile, Sustainable Gastronomy Day (SGD), una giornata indetta dalla FAO e dall’UNESO nel 2017 per accendere un faro sull’importanza di promuovere un sistema agroalimentare, sempre più, sostenibile. Per dare maggiore eco a questa singola giornata, e al senso della sua fondazione e nascita, il WFF Youth Initiative ha ideato la Settimana della Gastronomia Sostenibile, Sustainable Gastronomy Week (SGW), un iniziativa globale di una settimana, aperta a tutti gli chef under 40 che vogliono cimentarsi nella realizzazione di piatti o interi menù che siano in linea con i principi della Gastronomia Sostenibile. La SGW si svolgerà dal 16 al 22 giugno.

Lo scorso anno si è svolta la prima edizione di questa splendida iniziativa globale che quest’anno si espande per includere dopo il successo della prima edizione tutte le regioni del mondo con rappresentati chef che partecipano dalla Bolivia, dagli Stati Uniti, dal Botswana, dalla Cambodgia e, come lo scorso anno, anche dall’Italia. Il tema di quest’anno è “Local Seeds, Local Eats” un principio che traduce il nostro più comune Km0, una sfida e un invito a usare prodotti del territorio in modo originale e consapevole nelle ricette del proprio menù.

Quest’anno tra i partecipanti ci sono Settimo Roman Cuisine & Terrace del Sofitel Roma Villa Borghese con Fragola 3d, il dessert stagionale che celebra la fragola favetta, il Rome Marriott Grand Hotel Flora con gli iconici Spaghettoni pastificio Felicetti ai tre pomodori e pecorino domano Dop, il ristorante stellato romano Moma con l’Orto di stagione con vegetali da piccoli produttori locali, Il Marchese con la Pappa al pomodoro, pane guttiau e stracciatella, Metis Ristorante con Risotto al blu di bufala da latto dell’Agro Pontino con gel di bergamotto e polvere di limone nero, Longitude 12 Bistrot&Jardin all’interno del Méridien Visconti Rome con l’Uovo biologico della Tuscia cotto a 62° con asparagi selvatici dei Colli Cimini e mentuccia romana, Oltremare dell’Hotel Club Due Torri a Maiori (Sa) con Caponata di gamberi ricetta tradizionale della Costiera Amalfitana con vegetali campani e gamberi locali.