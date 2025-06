Presentata l’ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival

Presentata in conferenza stampa a Roma l’8^ edizione di Filming Italy Sardegna Festival ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 19 al 22 giugno a Cagliari e al Forte Village, che quest’anno presenterà due novità:una pre-apertura la sera del 18 giugno ed una sezione speciale di film che verrà proiettata per gli studenti dal 23 fino al 28 giugno al Notorious Cinemas Cagliari. La manifestazione, che si è affermata come unica nel suo genere perché lega per la prima volta Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolge le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo. Madrina di questa edizione sarà Martina Stella, un’artista che incarna bellezza, talento e un forte legame con il nostro cinema; a presiedere la sezione dei cortometraggi sarà l’intensa e amatissima Micaela Ramazzotti, accompagnata da grandi nomi del panorama italiano e internazionale, come l’attrice e regista Heather Graham, l’icona del cinema americano Alec Baldwin, Rocío Muñoz Morales e Riccardo Milani, Aurora Giovinazzo e Giacomo Giorgio. E’ prevista la presenza di tantissimi ospiti che dialogheranno nelle masterclass con i giovani studenti delle scuole e delle università dell’Academy Cinema, come Simon Baker, Fran Drescher, Jane Seymour e Luke Wilson, solo per citarne alcuni. Così come numerosissimi saranno i titoli, più di 50, che presenteremo tra film, documentari e serie televisive, internazionali e italiani, molti dei quali in anteprima assoluta. E naturalmente, sempre a fianco delle donne, rinnoviamo la collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia, che presenterà al pubblico del Festival tre opere prime di registe emergenti. Il Filming Italy Sardegna – In Corto, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e con il professore Massimo Arcangeli, si conferma un appuntamento molto atteso, in quanto offre ai giovani studenti la possibilità di cimentarsi con il mondo del cinema e di promuovere grazie al Festival i provi lavori in Italia ma anche negli Stati Uniti. I temi fissati quest’anno per l’iniziativa sono l’ambiente, la scuola e la Costituzione e i linguaggi giovanili. I corti vincitori saranno trasmessi su Rai Cinema Channel e sulla piattaforma MyMovies. Tantissimi gli artisti che prenderanno parte alla manifestazione: saranno presenti infatti: Maria Grazia Cucinotta, che presenterà il suo ultimo film, Poveri noi; il celebre attore e regista Franco Nero; Marco Bocci, che presenterà il suo libro Nelle tue mani, nella sua pelle; Fabio Testi, che presenterà il suo ultimo film, in concorso alla Berlinale, Reflection in a Dead Diamond; il pluripremiato attore, regista e sceneggiatore Sergio Castellitto; lo scrittore, regista ma anche attore e presentatore, Pif; l’attrice e regista Claudia Gerini; il regista di Freaks Out e La città proibita, Gabriele Mainetti; l’attore Raoul Bova; il regista e sceneggiatore di pluripremiate pellicole, Giovanni Veronesi; il regista di Pane e tulipani e Le assaggiatrici, Silvio Soldini; due giovani attrici nate con L’amica geniale e diventate due promesse del cinema nazionale, Gaia Girace e Irene Maiorino; l’attrice Silvia D’Amico; l’attrice e conduttrice televisiva Barbara Foria; l’attore e comico napoletano Francesco Paolantoni; l’attore cinematografico teatrale, Paolo Conticini; l’attore vincitore del Nastro d’Argento, Francesco Scianna; il giovane protagonista delle serie di successo Mare Fuori e Un professore, Nicolas Maupas; la protagonista delle serie Gomorra e L’amica geniale, Claudia Tranchese; la cantautrice, musicista e attrice Chiara Iezzi; l’attrice di cinema e fiction Rosalia Porcaro; Yvonne Sciò, che presenterà il suo ultimo docu-film Womeness; il giovane interprete della serie Netflix Briganti e della serie Rai Califano, Giampiero De Concilio. Saranno ospiti del Festival alcuni tra i più celebri interpreti della musica italiana, tra i qualiu Fausto Leali, che riceverà un premio per la sua straordinaria carriera musicale, Lola Ponce e Anna Oxa. Anche quest’anno, il maestro orafo Gerardo Sacco, con l’estro e lo stile unico che lo contraddistinguono, realizzerà in esclusiva i premi per il Festival.