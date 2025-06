Una iniziativa benefica per la lotta ai tumori al seno giunta alla sua quarta edizione

Condividi questo articolo:









E’ Komen Italia, una lodevole Associazione di volontariato che si prefigge di combattere i tumori del seno attraverso una costante attività di prevenzione che organizza con l’ausilio della famiglia Elser, un torneo di polo tendente ad una raccolta di fondi per sostenere le sue iniziative.

Nell’ambito delle iniziative di cui sopra, si è svolta una manifestazione della durata di quattro giorni che ha avuto inizio lo scorso 11 giugno con una sfilata dei giocatori partecipanti alle gare di polo che ha attraversato le strade del centro della Capitale preceduti dalla Fanfara dei Carabinieri a cavallo e che ha avuto il suo culmine presso l’Acquedotto Romano Polo Club di Pantano Borghese, diretto dall’infaticabile Marco Elser e dalla consorte Flaminia, con lo svolgimento di un torneo a squadre che si è concluso il 14 giugno.

Molto interessante ed altrettanto partecipata la giornata finale che ha visto lo svolgimento della premiazione della squadra vincitrice oltre che una serie di eventi collaterali, momenti di intrattenimento, esposizione di auto d’epoca appartenenti alla Polizia di Stato appositamente selezionale per l’evento, uno show acrobatico aereo, dj set, fuochi di artificio; il tutto accompagnato dall’ impareggiabile Carosello del 4° Reggimento a Cavallo dell’Arma dei Carabinieri che, come noto, si conclude sempre con la riproduzione della carica avvenuta nel corso della storica battaglia di Pastrengo del 30 aprile 1848 nel corso della quale tre squadroni di Carabinieri assegnati alla protezione personale del Re Carlo Alberto di Savoia, al comando del maggiore Alessandro Negri di Sanfront, si distinsero per le iniziative intraprese.

L’evento benefico è nato nell’anno dal 2022 grazie alle iniziative della famiglia Elser, da sempre sensibile alla tematica della prevenzione del tumore al seno, con l’obiettivo di sostenere le attività di Komnen Italia diretta da Violante Guidotti Bentivoglio che opera nel campo ormai da ben ventisei anni coniugando solidarietà, sport e divertimento.