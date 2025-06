Teatro Sistina: “29 Giugno – Pietro e Paolo a Roma” con Michele La Ginestra, dal 27 al 29 giugno

Condividi questo articolo:









Dal prossimo venerdì 27 e fino a domenica 29 giugno Michele La Ginestra torna in scena al Teatro Sistina con il suo spettacolo “29 Giugno – Pietro e Paolo a Roma”, interpretato con Fabio Ferrari, per la regia di Roberto Marafante e con le musiche originali del Maestro Emanuele Friello, uno spettacolo scritto con l’intento di “riportare Pietro e Paolo tra le vie di Roma”, il luogo cioè dove i due apostoli hanno vissuto per parecchi anni, prima di terminare il loro percorso terreno, e dove sono tuttora sepolti.

Rappresentato in occasione della Solennità del 29 Giugno 2024, di fronte alla Porta Santa della Basilica di San Pietro, viene riproposto in versione “riveduta e corretta” per l’anno giubilare.

Le tematiche. alla base della fede cristiana, vengono affrontate con un linguaggio semplice, alla portata di tutti, anche di coloro che non sono cultori della materia; la sagacia e la spontaneità, tipici della penna di Michele La Ginestra, descrivono una serie di probabili incontri tra Pietro e Paolo, avvenuti nella città eterna, negli ultimi anni della loro vita.

Se le discussioni sul cibo, sul lavoro o sul rapporto con le donne, descrivono una profonda diversità, culturale e caratteriale, quando il confronto si sposta sui temi della fede, per quanto l’approccio ed il cammino di ognuno sia evidentemente differente, affiora una comunione d’intenti tra i due santi.

L’attenta regia di Roberto Marafante, coadiuvata dalle musiche del maestro Emanuele Friello, armonizza la recitazione con il canto ed i movimenti coreografici dei performer, sottolineando i passaggi di tempo; la scenografia essenziale, ma al contempo puntuale, ed i costumi dai colori della pittura barocca, ci regalano una delicatezza d’insieme, che tocca il cuore dello spettatore.

Uno spettacolo che parla di fede, in modo semplice ed attuale, divertente e profondo adatto a tutti coloro che, credenti o non, hanno voglia di mettersi in ascolto.