“ Aperitivo “: una passeggiata tra eccellenze culinarie e mixology

Sarà il moderno Lumen Garden del The St. Regis Roma ad ospitare la presentazione dell’esclusivo volume di Edoardo Conti dal fascinoso titolo di “ “Aperitivo” , edito da ItaliaSquisita: una presentazione che si configura come una vera e propria festa del gusto in grado di unire le eccellenze del mondo della cucina con quello della mixology in un format coinvolgente che darà vita ad una serata in piedi, immersa nel terrazzo di uno dei più esclusivi hotel della Capitale, il Lumen Garden del The St. Regis Rome, un hotel storico situato in uno dei palazzi più spettacolari della Capitale, un vero e proprio fulcro della vita sociale per i romani e per i viaggiatori internazionali.

Saranno presenti alla presentazione i più affermati chef e bartender della mixology romana che si alterneranno, in postazioni dedicate, per proporre interpretazioni contemporanee del rito dell’aperitivo italiano.

L’appuntamento, attesissimo, rappresenta il secondo capitolo di un tour gastronomico lungo lo Stivale, dopo la tappa milanese al Bar Basso, intrapreso dall’autore che, dopo essersi approcciato al mondo della panificazione, per l’occasione romana presenterà in anteprima assoluta un amuse-bouche pensato per rappresentare, in un solo boccone, l’identità di GUSTA, il ristorante romano gestito dalla famiglia Celon sito nel complesso dell’area di Città del Sole, aperto dall’ora di colazione fino alla cena, con una proposta fluida che accompagna l’ospite lungo tutta la giornata, in un ambiente che unisce accoglienza e design raccontando una particolare visione contemporanea della cucina italiana.

Il piatto scelto per l’evento, il “Bun-Ton”, è un paninetto al latte fritto e farcito con battuto di tonno rosso, salsa chipotle e aneto: una reinterpretazione di una proposta attualmente in carta da GUSTA, il pane naan, battuto di tonnetto, miso, erba cipollina, finocchietto e olio di fico, rivisitato in chiave amuse-bouche per questa occasione speciale che nasce dopo che lo chef Conti ha deciso di rivolgersi anche al mondo della panificazione.