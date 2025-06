Esclusiva delle prove del concerto di Bocelli a Pompei

Condividi questo articolo:









Andrea Bocelli e l’unicità senza tempo del sito di Pompei_ in esclusiva il video delle prove a Napoli. Nel video sopra “Il mare calmo della sera”, possiamo anticipare anche il la scaletta del concerto è un mix di canzoni del repertorio del Maestro, dei classici della canzone napoletana come O’ sole mio insieme al Nessun Dorma. Una piccola anteprima delle emozioni che proveranno i fortunati spettatori che saranno al Parco Archeologico d Pompei.

In attesa del concerto straordinario di Andrea Bocelli per un doppio concerto all’Anfiteatro degli Scavi, il 27 e 28 giugno 2025, accompagnato dall’Orchestra I Filarmonici di Napoli e il Coro That’s Napoli diretto del Maestro Carlo Morelli, vi mostriamo in esclusiva le prove riservatissime dell’orchestra con il Maestro.

Le prove sono terminate la sera del 25 giugno presso una Chiesa ed ex convento sconsacrato di San Potito, proprio nel centro di Napoli, prima della prova generale nell’anfiteatro-

Il concerto è organizzato da DuePunti Eventicon Klassics Music Management e Almud Edizioni Musicali, in collaborazione con il Parco archeologico di Pompei e con il contributo economico del Comune di Pompei.

@ Tutti i diritti sono riservati