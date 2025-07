A Marcel Barelli il Locarno Kids Award 2025

Il regista e disegnatore ticinese sarà insignito del Locarno Kids Award, presentato dalla Mobiliare, la sera di martedì 12 agosto. Durante il Festival, Marcel Barelli presenterà in prima svizzera Mary Anning, chasseuse de fossiles (2025), il suo nuovo film d’animazione dedicato alla paleontologa britannica che ha rivoluzionato la disciplina nei primi decenni dell’Ottocento. Annunciati inoltre tutti i film selezionati per i Locarno Kids Screenings, la sezione del Festival dedicata ai più giovani e sostenuta dalla Mobiliare, e il programma delle attività educative. A Locarno, Marcel Barelli presenterà in prima svizzera il suo primo lungometraggio di animazione, Mary Anning, chasseuse de fossiles, all’interno della sezione Locarno Kids Screenings, resa possibile grazie al Main Partner del Festival la Mobiliare. Ispirato alla storia di una figura pionieristica della paleontologia, il film segue le vicende della giovane Mary, dodicenne curiosa e determinata, che dopo la scomparsa del padre si lancia in una misteriosa avventura: tra fossili, sfide e nuove amicizie, scoprirà il potere della conoscenza e troverà il suo posto nel mondo della scienza.