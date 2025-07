Estate 2025: la Sardegna chiama: le nuove tendenze del turismo lento, i numeri in crescita, gli itinerari per scoprire l’isola

Condividi questo articolo:









L’estate è ufficialmente iniziata e torna la voglia di partire, staccare, respirare aria di libertà. Tra le mete più amate dell’estate 2025, la Sardegna si conferma la regina del Mediterraneo, grazie alla sua natura incontaminata, alle spiagge da cartolina e alla possibilità di viverla secondo i ritmi lenti e autentici che sempre più viaggiatori desiderano. A confermarlo sono i dati: nel 2024, la Sardegna ha registrato oltre 4,4 milioni di arrivi in strutture ricettive (tra aereo e traghetto), di cui il 54% provenienti dall’estero.

A guidare questa ondata internazionale ci sono Germania (566.937 arrivi), Francia (352.209) e Svizzera (196.479), seguiti da Regno Unito e persino Stati Uniti, con oltre 93.000 visitatori. Sul fronte italiano, le regioni più affezionate all’isola si confermano Lombardia, Lazio e Piemonte, tutte ben connesse con i porti principali attraverso le rotte operate da compagnie partner di Ferryhopper, come Civitavecchia-Olbia, Genova-Porto Torres, Livorno-Golfo Aranci. Nello stesso 2024, i porti sardi hanno registrato oltre 6,5 milioni di passeggeri, in aumento del 5,2% rispetto all’anno precedente, con un picco di presenze sulle tratte a lungo raggio (oltre 5,5 milioni di viaggiatori, +4,5%) e una crescita significativa anche delle rotte brevi, come quelle tra Sardegna e Corsica (+9,9%).

Una tendenza chiara: si sceglie il traghetto non solo come mezzo per raggiungere l’isola, ma come vero e proprio inizio del viaggio, approfittando della possibilità di imbarcare l’auto, la moto o la bici, muoversi in autonomia e pianificare ogni tappa senza stress. È in questo scenario che si inserisce Ferryhopper, piattaforma leader nella prenotazione di traghetti e aliscafi, che semplifica l’organizzazione della vacanza con un sistema intuitivo, veloce e smart, ideale per disegnare itinerari personalizzati e scoprire ogni angolo dell’isola.

Non mancano gli spunti per godersi la Sardegna sotto molteplici punti di vista, tra idee di viaggio perfette per l’estate, tutte facilmente raggiungibili grazie a Ferryhopper: dalla scoperta dell’entroterra più autentico ai festival musicali che animano le notti estive, dai percorsi slow tra treni storici e sentieri minerari alle vacanze formato famiglia, fino agli itinerari multi-isola che collegano Sardegna, Corsica e arcipelaghi minori. Perché, oggi più che mai, la vacanza comincia prima di mettere piede sulla sabbia — e il traghetto diventa parte dell’esperienza.

GLI ITINERARI

Alla scoperta della Sardegna autentica: l’isola oltre la Costa Smeralda

Oltre le mete iconiche e il glamour della Costa Smeralda, esiste una Sardegna meno conosciuta ma forse ancora più sorprendente, fatta di silenzi, tradizioni e paesaggi intatti. Grazie a Ferryhopper, che permette di raggiungere agilmente porti come Olbia, Cagliari o Golfo Aranci e proseguire in autonomia con la propria auto, è possibile esplorare territori autentici come il Montiferru — tra boschi, borghi in pietra e sorgenti termali — o il Mandrolisai, cuore vinicolo dell’isola, perfetto per un tour tra cantine, arte e paesi-museo. Nell’Ogliastra, infine, la Sardegna più selvaggia si svela tra canyon (come la Gola di Gorropu), sentieri escursionistici e spiagge nascoste raggiungibili solo via mare o a piedi. Cambiando il concetto di viaggio, imbarcarsi per raggiungere la destinazione, per poi addentrarsi coi propri mezzi nell’entroterra, rappresenta anche un tipo di turismo differente, più incentrato su un viaggio autentico, da vivere lentamente, sin dall’imbarco.

Jazz, blues, elettronica e tramonti sul mare: la Sardegna dei festival

Per chi ama unire vacanza e cultura, l’estate in Sardegna è un susseguirsi di eventi musicali unici, spesso ospitati in cornici naturali straordinarie. Dal jazz tra i vigneti di Berchidda con il celebre Time in Jazz diretto da Paolo Fresu, alle note blues del Narcao Festival nel Sulcis, passando per le contaminazioni internazionali del Dromos Festival e i concerti all’alba di Musica sulle Bocche, il calendario offre esperienze che trasformano il viaggio in un racconto multisensoriale. Tra gli appuntamenti più attesi dell’estate spicca anche il Red Valley Festival, in scena ad agosto a Olbia, il grande evento musicale crossover che richiama decine di migliaia di spettatori con la sua lineup di artisti pop, rap, urban e dance provenienti da tutta Italia ed Europa. Organizzare tutto è semplice con Ferryhopper, che permette di prenotare tratte flessibili — ideali per un weekend lungo o per seguire un evento itinerante — e partire in orari serali o notturni, ottimizzando tempo e costi. Le prenotazioni legate a festival rappresentano un’ulteriore tipologia di turismo, quello legato al valore dell’esperienza da vivere nei territori in particolari momenti dell’anno, legati all’offerta culturale e artistica che questi possono offrire. Perché, in fondo, non c’è colonna sonora migliore dell’estate se non quella che risuona tra mare, vento e applausi.

Viaggiare lentamente: traghetti, treni e sentieri per scoprire la Sardegna

Nel cuore della tendenza slow travel, anche il viaggio verso la Sardegna può diventare parte dell’esperienza. Con Ferryhopper si può scegliere di salpare la sera e svegliarsi all’alba sull’isola, viaggiando di notte su comodi traghetti con cabina. Una volta sbarcati, le possibilità sono infinite: dal mitico Trenino Verde, che attraversa panorami incontaminati su carrozze d’epoca, ai cammini come il Sentiero Minerario di Santa Barbara o i percorsi ciclabili dell’Oristanese. Non a caso, il trend dei viaggi in bici è in forte crescita, infatti, secondo il rapporto “Viaggiare con la bici 2025”, realizzato da Isnart-Unioncamere in collaborazione con Legambiente, nel 2024 il numero di viaggiatori con bici ha raggiunto quota 89 milioni, con un aumento del 54% rispetto al 2023. Il ritmo cambia, si dilata, e il viaggio inizia già dal porto: lenti, consapevoli, liberi.

Sardegna formato famiglia: natura, spiagge e avventure a misura di bambino

Spiagge sicure, natura protetta, accoglienza autentica: la Sardegna è una delle mete ideali per le famiglie con bambini. Le sue acque turchesi e poco profonde — da La Pelosa a Porto Istana — regalano giornate di mare serene, mentre i parchi avventura, le fattorie didattiche e le gite in barca (soprattutto nell’Arcipelago della Maddalena) offrono esperienze educative e divertenti. Ferryhopper è un alleato perfetto per chi viaggia con tutta la famiglia: permette di imbarcare l’auto (così da portare tutto il necessario, dai giochi al passeggino), modificare prenotazioni con facilità e viaggiare in orari strategici. Oltre un terzo delle prenotazioni sulla piattaforma riguarda proprio famiglie in cerca di flessibilità e comodità. E non mancano i viaggiatori a quattro zampe, grazie alla possibilità di viaggiare con animali domestici. Una vacanza che inizia serena, già dal check-in.

Isole in serie: Sardegna, Corsica e arcipelaghi da esplorare via mare

Per i viaggiatori più curiosi e dinamici, l’estate può diventare un vero viaggio tra isole, dove Sardegna, Corsica e arcipelaghi minori si connettono in un itinerario tutto via mare. Partendo da Santa Teresa di Gallura, in 60 minuti si raggiunge Bonifacio e si scoprire la Corsica più affascinante; questa tratta è tra le più prenotate attraverso l’app di Ferryhopper, specialmente da italiani, francesi e corsi. Un’altra rotta molto gettonata è quella che da Palau salpa per La Maddalena, dove spiagge e scogliere disegnano un paradiso tra i più belli del Mediterraneo. Ferryhopper permette di pianificare e prenotare facilmente tratte multiple, che consentono di rendere la Sardegna una tappa alla scoperta delle regioni d’Italia via mare, questo grazie ai collegamenti proposti dall’app come quello tra Genova-Olbia-Livorno; oppure, per continuare la scoperta al di fuori del territorio Nazionale, si può aggiungere anche la Corsica all’itinerario, utilizzando le tratte tra Genova-Porto Torres-Ajaccio. Il bello del viaggio, oggi, è che non finisce mai in un solo porto.