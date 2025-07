Venezia 82, ecco il programma completo: Lanthimos, del Toro, Jarmusch, Guadagnino con Julia Roberts, Clooney

Condividi questo articolo:









Nella conferenza stampa di Venezia 82 (che ha omaggiato Goffredo Fofi con un estratto del film di Franco Maresco, ancora in lavorazione), il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco ha sottolineato che «Questa è una Mostra, non un Festival […] I sogni possono avvicinarsi fino a diventare realtà. Ed essere temerari porta sempre più incontro al premio. Questa fede temeraria trasfusa nell’arte è quella che porta acqua a chi ha sete, un tetto a chi ha avuto distrutta la casa, destina verità a chi ha avuto imposta solo e soltanto menzogna. Se non ci sono i notiziari c’è il cinema a portare conoscenza». Come dimostra il crescente numero di accreditati tra gli studenti.

Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema, ha poi presentato la selezione ufficiale dell’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (27 agosto – 6 settembre 2025).

Ventuno i film in concorso («uno in meno dell’anno scorso, mi riprometto di non superare i 18, ma sforo sempre»), cinque i film italiani nella competizione principale (La grazia di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, film di apertura in anteprima internazionale, Duse di Pietro Marcello con l’assoluta protagonista Valeria Bruni Tedeschi, Elisa di Leonardo Di Costanzo con Roschdy Zem e Barbara Ronchi, Un film fatto per Bene di Franco Maresco e Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi). Tra gli altri film in concorso Bugonia di Yorgos Lanthimos ancora con Emma Stone, Frankenstein di Guillermo del Toro con Oscar Isaac e Jacob Elordi, A House of Dynamite di Kathryn Bigelow sullo spettro atomico, The Wizard of the Kremlin di Olivier Assayas con Jude Law che impersona Vladimir Putin, Jay Kelly di Noah Baumbach con George Clooney, Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch (al suo primo concorso veneziano), L’étranger di François Ozon.

After The Hunt di Luca Guadagnino ccon Julia Roberts è fuori concorso «per scelta dello stesso Guadagnino e della produzione di Amazon», come ha chiarito Barbera, ma la Roberts sarà per la prima volta a Venezia.

I Leoni d’oro alla carriera andranno a Werner Herzog (a Venezia con un nuovo documentario) e Kim Novak (protagonista del documentario di Alexandre Philippe Kim Novak’s Vertigo). Altri documentari saranno su Nino D’Angelo, Piero Pelù, il Newport Folk Festival e Francesco De Gregori. Due le serie italiane d’autore che verranno presentate al Lido: Portobello di Marco Bellocchio e Il mostro di Stefano Sollima.

Assenti dal Concorso, le registe nostrane si rifanno in Orizzonti: Carolina Cavalli (Il rapimento di Arabella) e Laura Samani (Un anno di scuola).

Concorso Venezia 82

La grazia di Paolo Sorrentino (film di apertura)

The Wizard of the Kremlin di Olivier Assayas

Jay Kelly di Noah Baumbach

The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

A House of Dynamite di Kathryn Bigelow

The Sun Rises on Us All di Cai Shangjun

Frankenstein di Guillermo del Toro

Elisa di Leonardo Di Costanzo

À pied d’œuvre di Valérie Donzelli

Silent Friend di Ildikó Enyedi

The Testament of Ann Lee di Mona Fastvold

Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch

Bugonia di Yorgos Lanthimos

Duse di Pietro Marcello

Un film fatto per bene di Franco Maresco

Orphan di László Nemes

L’étranger di François Ozon

No Other Choice di Park Chan-wook

Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi

The Smashing Machine di Benny Safdie

Girl di Shu Qi