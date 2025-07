Panettone e storytelling: una gustosa iniziativa per promuovere il consumo del panettone anche in estate

Condividi questo articolo:









Sarà una serata piena di emozione, di novità, di iniziative oltre la norma quella che vedrà i Maestri Pasticcieri impegnati nella descrizione delle loro esperienze e delle relative emozioni in ordine al dolce natalizio per eccellenza, il panettone.

Eh si, perché il racconto delle esperienze vale ben più di un assaggio in quanto parlando si riesce effettivamente a trasmettere il gusto, l’amore per il lievitato in genere riuscendo così nell’intento di promuovere veramente l’idea di consumare il panettone anche in estate: é quella di un talk show per promuovere un’idea che vede i Maestri Pasticcieri protagonisti per diffondere un’arte in grado di raccontare tante storie, perché ogni dolce ha un’origine, un’ispirazione, una mano che lo ha creato con passione e al mondo d’oggi, all’interno di un mercato sempre più competitivo e visivo, saper raccontare le proprie emozioni fa davvero la differenza.

E così, su questa base, il 30 luglio nel corso di un vero e proprio talk show basato sul panettone quale protagonista di tante storie, più o meno avvincenti ma sempre intensamente vissute, tanti Maestri si sfideranno amichevolmente in “ POP – Summer Edition – Talkshow “, una manifestazione dal carattere semplice ma innovativa nata per promuovere il settore.

I “ concorrenti “ si esibiranno in “ prestazioni “ appassionate di fronte ad un parterre composto da giornalisti, food blogger, esperti di comunicazione nel settore dell’alimentare in un talk show che avrà per protagonista il panettone tendendo a renderlo protagonista anche in estate: sarà una serata all’insegna del semplice ma efficace, dell’effettivo, del buono, quella che si terrà all’Hotel Gianicolo a Roma e che vedrà, dietro ad ogni dolce, un racconto da vivere e….” che vinca il migliore in una fantasmagoria di emozioni, memorie, e certamente momenti speciali.