La Grande Arte al Cinema: “La Grande Paura di Hitler” & “Caravaggio a Roma” – in autunno nelle sale italiane

Due nuovi titoli, due racconti potenti, due sguardi diversi sull’arte e sulla storia.

In autunno, il progetto “Nexo Studios La Grande Arte al Cinema” torna nelle sale italiane con due nuovi eventi speciali: “ La grande paura di Hitler – processo all’artye degenerata “ (in programma il 3, 4, 5 novembre) e “ Caravaggio a Roma, il viaggio del Giubileo (nelle sale solo l’1, 2, 3 dicembre).

Diretto da Simona Risi, su soggetto di Didi Gnocchi, che firma anche la sceneggiatura con Sabina Fedeli e Arianna Marelli, con la voce narrante di Iaia Forte, prodotto da 3D Produzioni, “ La grande Paura di Hitler “ descrive i veri grandi nemici di Hitler, artisti come Picasso, Chagall, Van Gogh e Matisse, bollati dal nazismo come “degenerati”: le loro opere vennero ritirate dai musei tedeschi, distrutte o vendute, così come furono messe al bando la letteratura, la musica e l’architettura non in linea con il regime. A partire dalla mostra del Musée Picasso di Parigi, il documentario ripercorre questo attacco ideologico attraverso filmati rari, opere censurate e testimonianze di curatori, storici, sociologi e psicanalisti.

Diretto da Giovanni Piscaglia, su soggetto di Didi Gnocchi, con la sceneggiatura di Eleonora Angius, prodotto da 3D Produzioni e Nexo Studios e per la prima volta al cinema “ Caravaggio a Roma, il viaggioo del Giubileo “ si presenta come un documentario sulla dimensione spirituale di Caravaggio nella Roma del Giubileo; sarà un percorso che mette a confronto la Città Santa del Seicento e quella contemporanea, seguendo le vicende di un genio inquieto in coincidenza con l’evento millenario che attira milioni di pellegrini. In occasione della mostra “Caravaggio 2025” a Palazzo Barberini, il film ci guida tra ombra e luce, dannazione e redenzione del maestro.

Per il 2025, la stagione di Nexo Studios La Grande Arte al Cinema è distribuita in esclusiva per l’Italia con i media partner Radio Capital, Sky Arte, MYmovies, e in collaborazione con Abbonamento Musei.