“La Grazia”: il nuovo corso di Paolo Sorrentino apre Venezia 82

“La Grazia” di Paolo Sorrentino è il film di apertura della 82ª Mostra del Cinema di Venezia. Protagonista assoluto, per la settima volta, Toni Servillo, un introverso, (auto)ironico e tormentato Presidente della Repubblica. Al suo fianco Anna Ferzetti (la severa, indefessa e pur umanissima figlia del Presidente), Milvia Marigliano (la irresistibile e bravissima amica del liceo), Massimo Venturiello, Orlando Cinque, Linda Messerklinger e Giovanna Guida. “La Grazia” uscirà in Italia il prossimo 15 gennaio con Piper Film.



Paolo Sorrentino a Venezia 82 – Foto di Sabina Filice Mariano De Santis è un immaginario Presidente della Repubblica Italiana a fine mandato. Vedovo, di formazione cattolica e democristiana, prima di essere la più alta carica dello stato è un giurista, autore di una sorta di monumentale “bibbia” per gli studenti universitari di tutto il paese. Ed è un uomo (forse tradito in gioventù dalla moglie) e un padre: di Dorotea, giurista come lui e sua assistente-ombra, talmente fedele alla causa e alla salute di un padre “quasi” ex fumatore da aver sacrificato la propria intera vita (come sottolinea lei in uno scambio con lui). In quegli ultimi sei mesi da Presidente, De Santis continua la routine del settennato e, al contempo, apre squarci di dubbio in una vita sostanzialmente monolitica e irreprensibile. All’unica trasgressione di ogni sua giornata (la sigaretta fumata sul tetto del Quirinale sorvegliato dal corazziere e dallo staff), si affiancano incontri nuovi – l’avvenente e giovane ambasciatrice lettone, un astronauta italiano confinato da mesi nello spazio – e se ne approfondiscono di vecchi – il saggio papa africano che gira in scooter, la migliore amica custode dei segreti di famiglia. A scandire questa “Via Crucis” “al chiuso”, la firma tanto attesa (dagli altri) della legge sull’eutanasia e due anomale domande di grazia. Una grazia problematica per ambedue i casi, che farà esporsi e dunque recarsi in carcere prima la figlia e poi lo stesso De Santis. Il quale sarà chiamato a una scelta, istituzionale e personale insieme.