A Venezia 82 Bulli ed Eroi FF: Critic Choice Award 2025 ad Armocida, Canova, Mereghetti

La sera del 3 settembre presso la Casa della Critica al Lido di Venezia, il Centro Studi di Psicologia dell’Arte e Psicoterapie Espressive, con il suo Bulli ed Eroi Festival del Film per Ragazzi, ha assegnato il premio intitolato a Gregorio Napoli e a Paolo Micalizzi. Dopo l’iniziativa dell’11 agosto scorso, svoltasi all’Area Verde Camollia Giardino Segreto del Tribunale di Siena, dove era stata promossa l’iniziativa per la pace “Inondiamo il mondo di arte”, l’evento al Lido figurava tra quelli collaterali della 82ª Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia e ha visto la partecipazione di FEDIC, SIC Settimana Internazionale della Critica, SNCCI Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, Fondazione Collodi e Cantine Dei di Maria Caterina Dei. Al Premio Gregorio Napoli, istituito nel 2015 con la moglie Eliana Lo Castro Napoli, quest’anno si è aggiunto Paolo Micalizzi, che aveva presenziato alla Casa della Critica per l’edizione 2024. Ecco dunque il Critic Choice Award: Gregorio Napoli e Paolo Micalizzi hanno rappresentato un autentico faro nel segnalare ai lettori strade nuove e profonde anche quando il buio è fitto.

Pedro Armocida – Foto Bulli ed Eroi

La giuria del Premio, collaudata da anni, composta da professionisti riconosciuti nel campo della critica cinematografica, ha assegna il “Critic Choice Award 2025” a (in ordine alfabetico) Pedro Armocida, Gianni Canova e Paolo Mereghetti. Tre critici che ricordano in ogni momento che l’immagine può raccontare verità diverse e ispirano sempre a guardare oltre l’ovvio. I criteri di valutazione per l’assegnazione dei Premi hanno tenuto conto negli anni di importanti variabili: Rigore analitico e qualità dell’argomentazione, Indipendenza e originalità professionale, Capacità di stimolare il dibattito culturale e la comprensione del cinema, Impegno per la diffusione della cultura cinematografica al grande pubblico, Innovazione nello sguardo critico e nella pratica giornalistica

Dopo il saluto di Paola Dei, Direttrice Artistica del Bulli ed Eroi Festival Internazionale del Film per Ragazzi Val di Chiana Senese con la partecipazione di Val d’Orcia Val di Chiana e Val Tiberina Aretine giunto alla VIII edizione che si svolge in autunno, Antonio Castaldo, talentuoso regista, leggerà un pensiero di Eliana Lo Castro Napoli, Lorenzo Caravello, Presidente della FEDIC, di cui Micalizzi era membro, ha letto un ricordo di Federica Micalizzi, figlia del critico. La Contessa Maria Giulia Frova, Referente Toscana per Le Donne del Vino, ha poi letto una breve presentazione del Concorso del Festival Bulli ed Eroi che si svolgerà in autunno.

L’iniziativa intende valorizzare la capacità del cinema di sondare spazi interiori e geografie simboliche, offrendo nuove chiavi di lettura per film e autori. Obiettivo del premio è garantire visibilità e valore sociale alla funzione critica come motore di analisi, dialogo e formazione del pubblico, valorizzando voci critiche capaci di offrire letture autorevoli, pluraliste e accessibili e contribuendo pertanto al dibatto pubblico sul cinema.

Gianni Canova – Foto Bulli ed Eroi

La consegna del Premio si intreccia con le principali manifestazioni cinematografiche.

Pedro Armocida è un critico cinematografico e membro del Sindacato dei Critici Cinematografici. La sua attività ruota intorno all’analisi dei film, registi e tendenze del cinema contemporaneo, nonché all’impegno professionale nel contesto del giornalismo cinematografico.

Gianni Canova è un critico cinematografico di rilievo e figura accademica italiana, noto anche per aver ricoperto il ruolo di Magnifico Rettore della Università IULM di Milano. Nel suo lavoro combina analisi filmica, teoria, didattica, giornalismo e impegno nell’istruzione superiore.

Paolo Mereghetti è un critico cinematografico italiano autore del “dizionario filmico” più famoso e seguito d’Italia, “Il Mereghetti”, una guida critica ai film che viene aggiornata periodicamente e include valutazioni, commenti e indicazioni. L’approccio di Mereghetti unisce analisi formale, contesto storico e sensibilità narrativa.