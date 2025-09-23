ROMICS: dal 2 al 5 ottobre 2025 alla Fiera Roma il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games,

Condividi questo articolo:









Si terrà dal 2 al 5 ottobre prossimi la 35^ edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, un evento imperdibile che trasformerà Roma nella capitale dell’immaginario per quattro giorni, con un programma ricco di eventi, ospiti di fama mondiale, anteprime esclusive e spazi per il pubblico di ogni età. Una grande manifestazione con eventi in contemporanea con oltre 350 espositori che accoglieranno il pubblico nei 5 padiglioni con oltre 70.000 mq di spazio espositivo dedicato alle imprese ed ai professionisti del Lazio che potranno in tal modopresentare i loro progetti e attivare potenziali collaborazioni.

La manifestazione è patrocinata dal Centro per il libro e la lettura, dall’Istituto Autonomo del Ministero della Cultura e l’Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale con l’obiettivo comune di promuovere la lettura e i servizi di accesso al libro all’interno della manifestazione, a partire dai generi editoriali che sono sempre più apprezzati dal pubblico, soprattutto i kids e young adults.

Due i manifesti della campagna ufficiale con l’omaggio ai Peanuts e all’indimenticabile Corto Maltese. I personaggi di Charles M. Schulz, in occasione del 75° anniversario, saranno protagonisti di una grande mostra con tavole originali, omaggi d’autore e memorabilia, in collaborazione con il Charles M. Schulz Museum e Peanuts Worldwide. Nel trentennale della scomparsa di Hugo Pratt, Corto Maltese sarà celebrato con l’attribuzione di un Premio Speciale ai due artisti francesi Martin Quenehen e Bastien Vivès; l’iniziativa è realizzata in collaborazione con Cong Edizioni e il Festival della Letteratura di Viaggio.

Novità di questa edizione, il Premio Romics Special, per rendere omaggio ad artisti e professionisti che si siano distinti nell’esplorazione di nuovi mondi e personaggi, aprendo nuove frontiere creative al mercato e sperimentando linguaggi espressivi innovativi. Ad essere insigniti del Romics Special sono Jason Shiga, Martin Quenehen e Bastien Vivès.

Tra gli ospiti d’onore di questa edizione, quattro grandi protagonisti della scena internazionale: Francesca Baerald, Meredith McClaren, Carmine Di Giandomenico e Valerio Schiti.

GLI EVENTI SPECIALI

MUSICOMICS – Premio Romics Musica per Immagini. Confermata la IV edizione del Premio dedicato alle artiste e agli artisti che operano nel campo delle colonne sonore per cinema, tv e videogiochi, che vanta il patrocinio di SIAE e NUOVO IMAIE. ll Premio alla Carriera Luigi Albertelli viene assegnato al Maestro Vito Tommaso (Jet Robot, Ken Falco, Un burattino di nome Pinocchio); il Premio della Critica Andrea Lo Vecchio viene conferito al Maestro Lino Patruno (Portobello). Il Premio Speciale alle Produzioni Straniere, istituito in collaborazione con l’Associazione Compositori Musica per Film (ACMF), sarà assegnato a Dario Marianelli, vincitore dell’Oscar e del Golden Globe per Espiazione, compositore della colonna sonora di Ghostbuster – Minaccia Glaciale. In collaborazione con il dipartimento Film & TV di Sony Music Publishing (Italy), sarà conferito anche il Premio Miglior Sincronizzazione per progetti audiovisivi. Durante la Cerimonia di Premiazione in programma sabato 4 ottobre verranno inoltre svelati i vincitori delle categorie in concorso.