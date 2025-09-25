Condividi questo articolo:









IN VIAGGIO CON GLI INTI-ILLIMANI

Uno spettacolo di storie e canzoni

Jorge e Marcelo Coulon, i fondatori della storica band cilena,

tornano in Italia e incontrano

il cantautore fiorentino Giulio Wilson e lo scrittore Federico Bonadonna

per uno spettacolo inedito, in tournée da novembre 2025

mercoledì 5 novembre NUORO, TEN (Teatro Eliseo Nuoro)

venerdì 7 novembre BOLOGNA, Teatro Celebrazioni

sabato 8 novembre PIANGIPIANE (RA), Teatro Sociale (doppio spettacolo: ore 18:30 e ore 21:30)

domenica 9 novembre GENOVA, Teatro Politeama

lunedì 10 novembre MILANO, Teatro Manzoni

martedì 11 novembre PADOVA, Teatro ai Colli NUOVA DATA

sabato 15 novembre CASCINA, La Città del Teatro

domenica 16 novembre PERUGIA Auditorium San Francesco al Prato

lunedì 17 novembre ROMA, Teatro Olimpico

martedì 18 novembre ANCONA, Teatro Sperimentale Lirio Arena NUOVA DATA

mercoledì 19 novembre ASCOLI PICENO, Teatro Ventidio Basso NUOVA DATA

venerdì 21 novembre ALESSANDRIA, Teatro Alessandrino

sabato 22 novembre FIORANO MODENESE, Teatro Astoria

Biglietti disponibili in prevendita su www.internationalmusic.it,

su www.ticketone.it, www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati Ticketone e Vivaticket.

. I biglietti per la data di Ascoli saranno in vendita prossimamente

Infoline: tel. 059 644688 – email: info@internationalmusic.it

Un’altra avventura, incroci e incontri, storie che si intrecciano ancora una volta per crearne di nuove: è lo

spettacolo “In viaggio con gli Inti-Illimani. Uno spettacolo di storie e canzoni” che vede protagonisti i fratelli Jorge

e Marcelo Coulon dello storico gruppo cileno, il cantautore fiorentino Giulio Wilson e lo scrittore Federico

Bonadonna.

C’è un treno immaginario che attraversa il mondo intero collegando l’Italia con il Cile: viaggia oltre i confini,

passando per Firenze, Roma, Bucarest e Berlino e che a ogni fermata ospiterà un amico, un passeggero speciale.

A bordo Giulio Wilson e Federico Bonadonna incontreranno Jorge e Marcelo Coulon, fondatori del complesso

cileno degli Inti-Illimani. Attraverso un caleidoscopio di canzoni e ricordi, i quattro racconteranno in musica e

(poche) parole, i sessant’anni di attività del gruppo, formato nel 1967 nelle aule dell’Università insieme a Horacio

Durán, José Seves, José Miguel, Horacio Salinas e Max Berrù, gli stessi che nel 1973 arrivarono in Italia e rimasero

per 15 anni, in esilio. Dal primo disco del 1967 fino ad “Agua”, album nato tra il 2020 il 2022 e realizzato tra Firenze

e Santiago del Chile, composto da tracce cantate in italiano e in spagnolo, e scritte da Wilson.

“In viaggio con gli Inti-Illimani” è un crocevia di incontri, come quelli con Violeta Parra e Victor Jara, e di racconti di

vite intense, animate dalla passione per l’impegno civile e politico. Si viaggia nel tempo, tra gli anni del golpe (quel

lontano 11 settembre 1973) e dell’esilio in Italia, fino al ritorno in patria. Il racconto dei sogni di un popolo, delle

speranze e del futuro sempre da costruire, attraverso voce, dalla musica e dallo sguardo di chi ha combattuto con

la propria arte a favore della difesa dei diritti umani.

In questo spettacolo teatrale inedito – prodotto da IMARTS e da un’idea del discografico Paolo Maorino, scritto

da Federico Bonadonna e Giulio Wilson, per la regia di Giulio Wilson – il “treno delle emozioni” ci porta sulle ali

del condor per attraversare le Ande, dove risuonano gli antichi strumenti precolombiani come i flauti di pan, il

rondador, il charango, per poi immergerci nelle canzoni diventate veri e propri inni generazionali: da “Gracias a la

vida” a “Vale la pena”, da “El Aparecido” a “El pueblo unido”.

Gli Inti-Illimani, da sempre ambasciatori della resistenza contro le dittature e le ingiustizie, del patrimonio musicale

dell’America Latina, hanno cantato e gridato forte il loro impegno civile contro le lotte di classe, in difesa della

democrazia e del progresso, contro ogni forma di abuso, di repressione e di violenza.

E lo raccontano, come lo hanno sempre fatto, con un’attenzione particolare alla sensibilizzazione dei giovani.

Va così in scena la leggenda del gruppo musicale che ha fatto la storia mondiale della cultura: unione tra artisti,

unione di idee, unione di parole e suoni, di uomini e umanità.