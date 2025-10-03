Kool & The Gang: concerto a Roma il 21 luglio 2026

Condividi questo articolo:









Un grande ritorno live per l’unico appuntamento in Italia della band che ha fatto la storia del funk

e soul: il 21 luglio 2026 i Kool & the Gang si esibiranno all’Auditorium Parco della Musica Ennio

Morricone di Roma, organizzata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, per l’unica

data nel nostro Paese del tour mondiale.

I biglietti sono disponibili su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Plurivincitori di Grammy Awards, i Kool & the Gang nascono da un’idea dei fratelli Ronald e Robert

“Kool” Bell e debuttano nel 1969 con l’album che porta il nome della band. I Seventies sono gli anni

del funky e soul, periodo in cui la band diventa presto una star con successi memorabili come Jungle

Boogie, Hollywood Swinging e Summer Madness (colonna sonora del film “Rocky”, con Sylvester

Stallone), fino al brano Open Sesame incluso nel film “Saturday Night Fever”. Negli anni ‘80

conquistano il mainstream e sono in vetta alle classifiche di vendita di mezzo mondo con Ladies

Night, Too Hot e, soprattutto, con Celebration, diventata un inno planetario. Seguono una serie di

altri successi – come Get Down On It, Joanna, Cherish e Fresh – e partecipazioni ad eventi come “Live

Aid”, che consolidano la loro fama internazionale.

Con gli Earth, Wind & Fire e pochi altri sono tra le band più “ballate” al mondo: le loro musiche fanno

da colonna sonora a molti cult-movie, tra cui il già citato “Rocky”, “Saturday Night Fever” e “Pulp

Fiction”. Hanno ricevuto il “BET Soul Train Lifetime Achievement Award” (2014), una stella sulla

“Hollywood Walk of Fame” (2015) e l’ingresso nella “Songwriters Hall of Fame” (2018).

Nel 2019 Celebration è stata inserita nella “Grammy Hall of Fame” e inclusa nel “National

Recording Registry”, mentre una via di Jersey City è stata ribattezzata “Kool & the Gang Way”.

Lo scorso anno sono stati nominati anche alla “Rock & Roll Hall of Fame”: guidati dal fondatore

Robert “Kool” Bell con una sezione fiati dal sound inconfondibile e con una ritmica dal groove unico,

continuano a incantare e far ballare i fan di tutto il mondo con le loro hit senza tempo.

