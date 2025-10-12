“Moulin Rouge! Il Musical” al Sistina Chapiteau dal 15 ottobre 2025

Condividi questo articolo:









Dopo tanta attesa arriva finalmente in Italia, a Roma, a partire dal prossimo 15 ottobre Moulin Rouge! Il Musical, l’attesissimo kolossal ispirato al celebre film di Baz Luhrmann, diretto da Massimo Romeo Piparo che andrà in scena dal 15 ottobre al Sistina Chapiteau, la nuova grande struttura teatrale della Capitale, concepita per un’esperienza totalmente immersiva e spettacolare: un viaggio emozionante destinato a stupire il pubblico fin dal primo istante.

Pronto a conquistare il pubblico italiano, lo spettacolo è stato presentato a Roma con un esclusivo showcase del Cast in costume accompagnato dall’Orchestra dal vivo e alla presenza dell’Assessore alla Cultura della Capitale Massimiliano Smeriglio per inaugurare il nuovo strabiliante spazio con il simbolico taglio del nastro.

Moulin Rouge! Il Musical é un musical dalle emozioni forti e dalla storia appassionante che vede ancora una volta Massimo Romeo Piparo impegnato non solo nella Regia ma anche come autore della traduzione in lingua italiana dei dialoghi e che ha mantenuto in lingua originale la maggior parte delle celebri canzoni della colonna sonora, suonata interamente dall’Orchestra dal vivo.

Verità, Bellezza, Libertà, Amore: sono i valori alla base del grande racconto di Moulin Rouge! Il Musical vincitore di dieci Tony Awards®, tra cui il prestigioso riconoscimento di Miglior Musical.

Sul palco per questo attesissimo debutto saranno Diana Del Bufalo – attrice molto apprezzata da pubblico e critica per la sua versatilità nel musical e nella commedia sia in tv che in teatro– e Luca Gaudiano -già straordinario interprete con Piparo di West Side Story e Jesus Christ Superstar– nei ruoli iconici della stella del Moulin Rouge, Satine e del giovane scrittore Christian, e che daranno vita con intensità e fascino ad una struggente storia d’amore. Con loro, i protagonisti Emiliano Geppetti che interpreterà Harold Zidler, il carismatico ed eccentrico impresario del Moulin Rouge; Gilles Rocca nel ruolo di Santiago, il sensuale e seducente ballerino di tango, dallo spirito vivace e passionale; Mattia Braghero che vestirà i panni del ricco Duca di Monroth, cinico e spietato contendente del cuore di Satine mentre Daniele Derogatis sarà Henri de Toulouse-Lautrec, il geniale e visionario pittore bohémien dalla cui tela prende vita il racconto più appassionante della scena teatrale contemporanea. E ancora, Elga Martino (Ninì), Sabrina Ottonello (Arabia), Gloria Enchill (La Chocolat), Raffaele Rudilosso (Baby Doll) e un ricco cast di performers: Gabriele Aulisio, Michele Balzano, Claudia Calesini, Federico Colonnelli, Luigi D’Aiello, Mario De Marzo, Robert Abotsie Ediogu, Linda Gorini, Antonio Lanza, Simone Nocerino, Laura Offen, Serena Olmi, Luca Peluso, Simone Ragozzino, Gaia Salvati, Viviana Salvo, Marco Stella, Rossana Vassallo.

A dare corpo e anima all’universo sensoriale dello spettacolo è uno straordinario team creativo, pronto ad animare la sontuosa messa in scena con un’esplosione di colori, musica e grande ritmo: le coreografie mozzafiato firmate dall’inglese Billy Mitchell infiammeranno il palco sulle note di una travolgente colonna sonora, con i successi senza tempo di icone come David Bowie, Lady Gaga, Queen, Elton John, Rihanna, Madonna e molti altri, interpretati dalla grande Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello. Le scenografie, curate da Teresa Caruso, immergeranno il pubblico nell’opulenza bohémien della Belle Époque, tra velluti rossi, luci soffuse e ambientazioni oniriche, in un continuo gioco tra sogno e realtà. Ad esaltare il carattere dei personaggi e rendere ogni quadro visivamente iconico, tra nastri, corsetti, piume e richiami rétro, saranno i costumi di Cecilia Betona, autentici capolavori sartoriali. Infine, a dare forma all’atmosfera visiva dello spettacolo è il disegno luci di Daniele Ceprani, mentre l’ambiente sonoro prende vita grazie al disegno fonico di Stefano Gorini.

Parliamo ora del SISTINA CHAPITEAU, il poderoso tendone che ospiterà lo spettacolo: si tratta di uno spettacolare tendone che vanta una sontuosa messa in scena di oltre 30 metri di ampiezza e 20 di profondità, un doppio palcoscenico girevole, un foyer di oltre 300 metri quadrati con una zona ristorazione in partnership con la rinomata Caffetteria-Pasticceria Palombini, ispirata alle atmosfere di un bistrot di Montmartre, oltre che un esteso parcheggio adiacente la struttura: è la cornice perfetta per ospitare un kolossal come “Moulin Rouge! Il Musical”, in cui il ricco e spettacolare allestimento si unisce a una trama indimenticabile.

Ideato e inaugurato da Massimo Romeo Piparo nel 2023 a Milano, lo Chapiteau è un’autentica novità per la Capitale e offrirà al pubblico l’opportunità di vivere il comfort di un grande teatro con la magia e il fascino di un vero e proprio “circo del musical”.

Sistina Chapiteau, Viale di Tor di Quinto, 98 Roma

ORARIO SPETTACOLI:

dal mercoledì al sabato ore 20.30

domenica ore 16.00

BOTTEGHINO:

biglietteria@ilsistina.it

ufficiogruppi@ilsistina.it