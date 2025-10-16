In occasione del 38° anniversario di Bamboleo GIPSY KINGS Tour 2025-2026 UNICA DATA ITALIANA 30 dicembre 2025 – ROMA Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Condividi questo articolo:









A trentotto anni dall’uscita di Bamboleo, brano che ha fatto conoscere al mondo il loro suono inconfondibile, ecco che arriva in Italia “GIPSY’S KINGS WAY TOUR 2025-2026”.

La tournée celebra la straordinaria carriera di Pablo Reyes e mantiene viva la fiamma dei GIPSY KINGS, di cui è membro fondatore, e che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Reyes si esibirà in un’unica imperdibile data in Italia il 30 dicembre 2025 a Roma (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone).

Un grande evento live (organizzato dalla Ventidieci di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno, The Boss e Ri.Ca. Eventi) che tra suoni mediterranei, chitarre flamenco e un’energia travolgente, promette di essere una vera e propria festa per tutti gli amanti della musica. I biglietti sono disponibili in prevendita dalle ore 11 di venerdì 17 ottobre su Ticketone.it, nei punti vendita dello stesso circuito e al botteghino dell’Auditorium.

Accompagnato da una band di otto musicisti di altissimo livello e da un imponente allestimento scenico, Reyes porterà sul palco uno spettacolo che celebra la storia dei Gipsy Kings: un viaggio musicale che intreccia passato e presente, tradizione e innovazione. Grazie a un mix di ritmi caldi ed esotici dalla forte personalità flamenca nati dalla loro ricca eredità gitana, il live coinvolgerà ogni tipo di pubblico, dai fan storici alle nuove generazioni di appassionati. La scaletta li trasporterà in una festa appassionata, preparando il terreno a balli irresistibili: dai grandi successi di Bamboleo, Djobi Djoba, Un amor, La quiero, alle cover internazionali di Volare, My Way, Hotel California, in un’atmosfera di pura gioia e sentimento.

Il 15 novembre Pablo Reyes sarà ospite della 22ª edizione del Montecarlo Film Festival dove riceverà un Premio Speciale alla Carriera, riconoscimento alla sua straordinaria parabola artistica e al contributo culturale della sua musica, capace di portare nel mondo la magia e la forza del flamenco pop.

I GIPSY KINGS hanno lasciato un segno indelebile nel panorama musicale, affascinando il pubblico di ogni latitudine con la loro miscela unica di flamenco, ritmi latini e sensibilità pop, ispirando innumerevoli artisti di ogni genere. La loro discografia, che si estende per oltre quattro decenni, è ricca di composizioni vibranti e cariche di contagiosa energia, melodie travolgenti, straordinarie chitarre e raffinati schemi melodici, uniti a un’intensa espressività vocale.

Pablo Reyes, con il suo immenso talento ed inestimabile esperienza, ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare il successo della band e contribuito in modo significativo alla creazione del loro stile unico e distintivo, testimonianza della sua grande abilità artistica e del fascino senza tempo della loro musica.

Ogni esibizione di Pablo Reyes è un incontro tra tecnica impeccabile e passione autentica, capace di trascinare il pubblico in un’esperienza indimenticabile. La data del 30 dicembre 2025 a Roma fa parte di queste ed è un evento imperdibile per tutti gli amanti della buona musica.

GIPSY’S KINGS WAY TOUR 2025-2026

UNICA DATA ITALIANA

30 DICEMBRE 2025, ore 21:00

ROMA, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Biglietti in prevendita su Ticketone.it, nei punti vendita dello stesso circuito e al botteghino dell’Auditorium

Info: Ventidieci: www.ventidieci.it – info@ventidieci.it