Carovane della Prevenzione di Komen Italia, il 25 e 26 ottobre a Piazza del Plebiscito a Napoli

Tornano a Napoli le Carovane della Prevenzione di Komen Italia, nell’ambito del Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile, con visite senologiche ed ecografie gratuite dedicate alle donne under 50 e over 69, fasce di età non coperte dai programmi di screening del Servizio Sanitario Nazionale.

Il 25 e 26 ottobre 2025, la grande Piazza del Plebiscito ospiterà l’iniziativa nell’ambito delle “Giornate napoletane della Salute, della Prevenzione e del Benessere” – Edizione 2025, promosse dal Comune di Napoli: due giornate dedicate alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita.

Presso le unità mobili della Carovana sarà possibile effettuare controlli clinico-strumentali gratuiti, ricevere informazioni utili sulla salute e partecipare a momenti di confronto e approfondimento con il team medico e i volontari di Komen Italia, da anni impegnati nella lotta ai tumori del seno e nella diffusione della cultura della prevenzione.