Diabolik al Tam Tam DigiFest: proiezione il 29 ottobre al Centro De Cicco

Il Tam Tam DigiFest prosegue il suo viaggio nel mondo dei fumetti con una proiezione imperdibile: Diabolik dei Manetti Bros, in programma martedì 29 ottobre alle ore 17.30 presso il Centro Polifunzionale per Anziani “V. De Cicco” in viale Hemingway 102, Ponticelli.

Ospite di questa tappa è Mario Punzo, direttore della Scuola Italiana Comix sede di Napoli. L’evento rientra nel cartellone della 20ª edizione del festival, dedicata al tema “Comics Stars, viaggi fantastici tra strisce e balloons”, un omaggio al mondo della nona arte e ai suoi protagonisti più iconici.

Con Diabolik (2021), i Manetti Bros riportano sul grande schermo il celebre “Re del Terrore” creato da Angela e Luciana Giussani, in un raffinato noir ambientato alla fine degli anni Sessanta. Un film che unisce fedeltà al fumetto e modernità di linguaggio, mettendo in scena l’incontro tra Diabolik ed Eva Kant, la cattura del ladro geniale da parte dell’ispettore Ginko e il piano audace per la sua liberazione. Interpretato da Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea, il film si distingue per l’atmosfera rétro, l’eleganza delle scenografie e la tensione narrativa che ne fanno un omaggio raffinato al cinema di genere italiano.

Il Tam Tam DigiFest – organizzato dalla Cooperativa Tam Tam in collaborazione con Nascest e Camerafilm, con il contributo dell’Assessorato al Turismo e Spettacolo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania – celebra così vent’anni di attività culturale e audiovisiva, confermandosi come una delle rassegne più longeve del panorama italiano.

Nel mese di novembre il Tam Tam Digifest farà tappa a Salerno e a Caserta