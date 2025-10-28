Un Halloween da paura a MagicLand

Condividi questo articolo:









MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud, a pochi chilometri da Roma, per l’esattezza a Valmontone, è pronto a far vivere a tutti i suoi fan un Halloween da paura, grazie a nuove attrazioni, spettacoli e notti da brivido che faranno sobbalzare il cuore dei visitatori.

Quest’anno si contano 23 attrazioni a tema: 7 horror house mozzafiato, 2 percorsi tematici per famiglie e bambini, il nuovo spettacolo “Horror Musical Celebration” in scena al Gran Teatro Alberto Sordi, 10 parate e animazioni itineranti e 3 serate musicali a tema con DJ set e attrazioni aperte fino a mezzanotte.

Di certo c’è grande curiosità per Labirinto 72, un percorso psicologico immersivo, oscuro e silenzioso, dove si entra in gruppo ma si esce da soli. Chi perde il controllo… viene “eliminato”. Un’esperienza estrema che confonde realtà e finzione, mettendo alla prova anche i più coraggiosi. E, poi, Apocalypse Valley e il Lago Maledetto, due celebri percorsi all’aperto, pronti a regalare emozioni grazie a scenografie mozzafiato, effetti speciali e incontri ravvicinati con creature da incubo.

E’ pronto al debutto anche un nuovo show firmato Palco5: “Horror Musical Celebration”, in scena al Gran Teatro Alberto Sordi dal 31 ottobre al 2 novembre. Un viaggio musicale e teatrale tra mistero e soprannaturale, che riporterà sul palco i brani più iconici della filmografia noir tratti da Nightmare Before Christmas, Wicked, Addams Family, Hocus Pocus, Beetlejuice, Ghostbusters e Thriller, interpretati da cantanti, performer e ballerini accompagnati dalle potenti voci del “The Horror Choir”. L’ingresso allo spettacolo è gratuito e compreso nel biglietto del Parco, fino a esaurimento posti.

“Nella settimana di Halloween puntiamo ad avere 100mila visitatori, il nostro parco è cresciuto molto negli ultimi anni ed è stato valutato nel 2024 come il migliore parco acquatico d’Italia” ha spiegato l’amministratore delegato, Guido Zucchi in un incontro con la stampa. Ricordando anche le notti della paura, eventi musicali con DJ live per scatenarsi sotto la consolle: “Venerdì 31 ottobre – “The Massive Squid Party”, una maratona musicale ispirata a Squid Game che animerà il parco dalle 18:00 all’1:00 con la partecipazione di DJ, vocalist e dell’ospite speciale Manuel Ribeca e Sabato 1° novembre – “The Horror Dream Party”, un viaggio nostalgico tra luci fluo, poster fosforescenti e soundtrack cult, con Ulisse Marciano e Francesco Pasquali in consolle”.

L’atmosfera si completa con un’offerta gastronomica a tema con mele stregate, dolci e l’esclusivo Black Burger con zucca, brie e bacon, per un mix da paura!

Per i più piccoli, l’immancabile Fiesta de los Muertos con giochi e animazioni itineranti e l’Isola delle Zucche, laboratorio creativo di decorazione tra zucche e colori autunnali (a pagamento). Le strade del parco, infine, saranno animate ogni giorno da parate e performance itineranti, tra zombie, streghe e il nuovo carro della Halloween Parade con Gattobaleno e le sue streghette.

Insomma, dal terrore delle horror house alle atmosfere colorate del Regno dei Morti, dalle danze mostruose ai party più folli, Halloween a MagicLand resta un’esperienza da vivere fino all’ultimo brivido.